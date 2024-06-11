BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 11-12 Haziran 2024 Bursa su kesintisi listesi!

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 12 Haziran günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 12 Haziran su kesintisi saatleri...

11 HAZİRAN BURSA SU KESİNTİSİ

Güncel Bursa su kesintileri için BURSA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki BUSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Nilüfer ilçesi C4 B-52 Alt bölgesinde bulunan Üçevler Mahallesi Duygu sokak ve civarında arıza nedeniyle 11.05.2024 tarihinde 12:00 ile 15:00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır. Çalışmaların erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden , vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir..

Plan.Tar: 11/06/2024 12:00 ~ 11/06/2024 15:00

Kesim Zamanı:11/06/2024 12:00

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BUSKI GENEL MÜDÜRLÜGÜMÜZ IÇMESUYU DAIRESI BASKANLIGI TARAFINDAN YAPILACAK ÇALISMALAR KAPSAMINDA INEGÖL ILÇESI AKHISAR MAHALLESI VE CIVARINDA 15.05.2024-15.06.2024 TARIHLERI ARASINDA 09:00 - 18:00 SAATLERI ARASINDA ZAMAN ZAMAN SU KESINTISI YAPILACAKTIR.TEDBIRLI OLUNMASI RICA OLUNUR.

Plan.Tar: 15/05/2024 09:00 ~ 15/06/2024 18:00

Kesim Zamanı:15/05/2024 09:00