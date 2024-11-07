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BUSKİ Bursa su kesintisi! 7-8 Kasım Yıldırım, Nilüfer, İznik su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

BUSKİ Bursa su kesintisi! 7-8 Kasım Yıldırım, Nilüfer, İznik su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
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BUSKİ Yıldırım, Nilüfer, İznik su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 8 Kasım günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 8 Kasım Bursa su kesintisi saatleri...

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 8 Kasım günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 8 Kasım su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri için BURSA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki BUSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

GEMLİK SU KESİNTİSİ

EŞREF DİNÇER

Planlanan Başlangıç Tarihi: 30/10/2024 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 30/11/2024 16:00

Aciklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Gemlik İlçesi, Eşref Dinçer Mahallesi, Ova Caddesi ve civarında 30.10.2024 - 30.11.2024 tarihleri arasında 09:00 - 16:00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

Kesim Tarihi: 30/10/2024 09:00

İZNİK SU KESİNTİSİ

MUSTAFA KEMAL PAŞA

  • Planlanan Başlangıç Tarihi: 07/11/2024 14:30
  • Planlanan Bitiş Tarihi: 07/11/2024 17:00
  • Aciklama: İznik Mustafa Kemal Paşa Mahallesi, Elbeyli yolu, İtimat Sokak, Göksu park ve İznik Zeytin ticaret merkezi bölgesinde. Müteahhit firma tarafından yapılan, Şebeke hattı yenileme çalışması sebebiyle 07/11/2024 Tarihi ve 14.30-17:00 Saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Çalışmaların erken tamamlanması durumunda, şebekeye su belirtilen zamandan daha önce verilebilecektir.
  • Kesim Tarihi: 07/11/2024 14:30

NİLÜFER SU KESİNTİSİ

30 AĞUSTOS ZAFER

  • Planlanan Başlangıç Tarihi: 30/10/2024 09:00
  • Planlanan Bitiş Tarihi: 28/11/2024 18:00
  • Aciklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Nilüfer İlçesi Kayapa Mahallesi, 30 Ağustos Zafer Mahallesi, Kayapa Organize Sanayi Bölgesi ve civarında 31.10.2024-28.11.2024 tarihleri arasında 09:00 - 18:00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.
  • Kesim Tarihi: 30/10/2024 09:00

YILDIRIM SU KESİNTİSİ

VATAN

Planlanan Başlangıç Tarihi: 07/11/2024 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 07/11/2024 18:00

Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Yıldırım İlçesi, Vatan Mahallesi, Kazım Karabekir Mahallesi ve Anadolu Mahallesi'nde 07.11.2024 tarihinde 09:00 ve 18:00 saatleri arasında su kesinti yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

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