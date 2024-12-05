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BUSKİ Bursa su kesintisi! 5-6 Aralık Yıldırım, Osmangazi, Nilüfer su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

BUSKİ Bursa su kesintisi! 5-6 Aralık Yıldırım, Osmangazi, Nilüfer su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
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BUSKİ Yıldırım, Osmangazi, Nilüfer su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 6 Aralık günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 6 Aralık Bursa su kesintisi saatleri...

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 6 Aralık günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 6 Aralık su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri için BURSA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki BUSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

OSMANGAZİ SU KESİNTİSİ

DEMİRTAŞ BARBAROS

  • Planlanan Başlangıç Tarihi: 05/12/2024 11:10
  • Planlanan Bitiş Tarihi: 05/12/2024 16:00
  • Açıklama: Osmangazi İlçesi C4_GEÇ Alt bölgesinde bulunan Demirtaş Barbaros Mahallesi Kemal Atatürk Cadde ve civarı arıza nedeniyle 05.12.2024 tarihinde 11:10 ile 16:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.
  • Kesim Tarihi: 05/12/2024 11:10

YILDIRIM SU KESİNTİSİ

ARABAYATAĞI

  • Planlanan Başlangıç Tarihi: 05/12/2024 15:00
  • Planlanan Bitiş Tarihi: 05/12/2024 17:00
  • Açıklama: YILDIRIM İLÇESİ; C4 _ D -25 Alt Bölgesinde Bulunan, Arabayatağı Mahallesi 4. Kiraz Sokak ve civarında, "ARIZA" nedeniyle, 05.12.2024 tarihinde 15:00 ile 17:00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.
  • Kesim Tarihi: 05/12/2024 15:00
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