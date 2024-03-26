Buse Terim boşandı mı? Buse Terim ve Volkan Bahçekapılı neden boşandı? Buse Terim ne dedi?

Fatih Terim'in kızı Buse Terim 10 yıllık evliliğini tek celsede sonlandırdı. Volkan Bahçekapılı ile boşanan Buse Terim'in açıklaması merak ediliyor. Buse Terim boşandı mı? Buse Terim ve Volkan Bahçekapılı neden boşandı? Buse Terim ne dedi? İşte ayrıntılar...

BUSE TERİM VE VOLKAN BAHÇEKAPILI BOŞANDI MI?

Seçil Erzan davasıyla gündem olan ünlü teknik direktör Fatih Terim'in kızı Buse Terim, bugün gerçekleşen boşanma davasının ardından sessizliğini bozdu. Buse Terim'in "evlilik birliğinin temelinden sarsılması" gerekçesiyle açtığı anlaşmalı boşanma davası İstanbul 3. Aile Mahkemesi'nde görüldü. Terim ile iş insanı Volkan Bahçekapılı'nın 10 yıldır süren evliliği tek celsede sona erdi. Boşanma haberiyle magazin gündemine damga vuran Buse Terim'den konuyla ilgili ilk açıklama geldi.

BUSE TERİM İLK AÇIKLAMASINDA NE DEDİ?

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Terim, "Uzlaşarak çözemeyeceğimizi anladığımız anlaşmazlıklar nedeniyle evliliğimizi bitirme kararı aldık. Evliliğimizin bize hediyesi kızlarımız, daima önceliğimiz olacak. Bu zor geçiş sürecinde ailemizin, özellikle de çocuklarımızın mahremiyetine göstereceğiniz hassasiyet için şimdiden teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan; Terim ile Bahçekapılı'nın adı son olarak Seçil Erzan davasında geçmişti. Müşteki Buse Terim vadeli hesabında bulunan 190 bin doları sanık Erzan'a verdiğini söylemiş, Volkan Bahçekapılı da "190 bin doları tek seferde verdim. Seçil Erzan şube müdürü olmasaydı, sokaktan geçen biri olsaydı bu parayı vermezdim. Şikayetçiyim" diye ifade vermişti.