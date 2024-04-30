Buse Meral ile Aras Bulut İynemli sevgili mi? sorusuna yanıt aranıyor. Bir süredir meslektaşı Aras Bulut İynemli ile aşk yaşayan oyuncu Buse Meral, röportaj esnasında peş peşe gelen sorulardan dolayı ilişkisini ilan etmek zorunda kaldı. Buse Meral ile Aras Bulut İynemli sevgili mi? Detaylar haberimizdedir...

BUSE MERAL İLE ARAS BULUT İYNEMLİ SEVGİLİ Mİ?

Özel hayatıyla ilgili konuşmak istemeyen Buse Meral, mutlu olduğunu ilişkilerinin güzel gittiğini söyledi.

Cadı filmindeki rol arkadaşı Furkan Andıç ile gazeteci Birsen Altuntaş'a röportaj veren Buse Meral, ilişkisi hakkında ilk kez konuştu. Geçtiğimiz haftalarda Çeşme'de yakınlaştığı Aras Bulut İynemli ile arkadaşlığı aşka dönen oyuncu, "Aşk hayatında nasıl bir dönem yaşıyorsun?" sorusuna "Güzel, her şey çok keyifli şu an… Mutluyum" cevabını verdi. Aynı zamanda NOW TV ekranlarında yayınlanan Gaddar dizisinde Leyla rolünü oynayan Meral, özel hayatının işlerini önüne geçmesini istemediğini de sözlerine ekledi.