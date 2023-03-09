Buse Korkmaz kimdir? Kısmetse Olur Buse İnstagram hesabı! Buse Korkmaz kaç yaşında, nereli?

Fenomen yarışma Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'nün yeni bölümü yayınlandı. Heyecanla beklenen Kısmetse Olur programının yeni yarışmacısı Buse merak konusu oldu. Peki, Buse Korkmaz kimdir? Kısmetse Olur Buse İnstagram hesabı ne? Buse Korkmaz kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

Kısmetse Olur Buse İnstagram hesabı! Kısmetse Olur Aşkın Gücü yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Kısmetse Olur programına yeni dahil olan Buse Korkmaz karakteri araştırılıyor. Yeni yarışmacı Buse'nin hayatı merak konusu oldu. Peki, Buse Korkmaz kimdir? Kısmetse Olur Buse İnstagram hesabı ne? Buse Korkmaz kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

KISMETSE OLUR: AŞKIN GÜCÜ YARIŞMACILARI

Gelin adayları: Şeydanur, Simge, Buse, Yaren, Cansel, Elif, Rotinda ve Ayşenur.

Damat adayları: Çağrı, Bilek, Sedat, Erhan, Ozan, Batuhan ve Oğulcan.

BUSE KORKMAZ KİMDİR?

Buse Korkmaz, 13 Ocak 2002 yılında Erzurum'da dünyaya gelmiştir. TikTok'ta çektiği videolarla adından söz ettiren Buse Korkmaz, fenomenliğinin yanı sıra güzellik merkezi sahibidir. İnstagram'da @busekorkmaziniz kullanıcı adıyla 1 milyon takipçisi bulunmaktadır.