Burun kanaması neden olur? Stres burun kanaması yapar mı? Burun kanaması için ne yapmalıyız?

Burun kanaması strese bağlı mı? Burun kanaması sebepleri nelerdir? Burun kanaması neden olur? Burun kanamasında ne yapmalıyız ve tedavileri nelerdir gibi sorular gündemde sürekli araştırılan konulardan. Burun kanaması ile ilgili tüm detaylar ve cevaplar haberimizde…

BURUN KANAMASI NEDEN OLUR?

Burun kanamasına çeşitli faktörler neden olabilir. Travma, alerjik reaksiyonlar, yüksek tansiyon, burnu karıştırmak, kan kanseri türleri, şiddetli sümkürmek, stres, aşırı sıcak veya kuru hava ve kan sulandırıcı ilaçlar bunlar arasında yer alır.

Kuru hava: Burun içindeki dokuların kurumasına ve çatlamasına yol açabilir.

Burun kurcalama veya darbe: Kan damarlarının zarar görmesine neden olabilir. Alerjiler ve enfeksiyonlar: Burun içindeki dokuların iltihaplanmasına yol açabilir.

Kanı sulandıran ilaçlar ve burun spreylerinin uzun süreli kullanımı: Kanamaya neden olabilir.

Yüksek tansiyon: Burun kanamalarının sık görülmesine sebep olabilir.

Kanama bozuklukları: Hemofili gibi kanama bozuklukları, burun kanamalarına sebep olabilir.

Kimyasallara Maruz Kalma: Kimyasal maddelere veya tahriş edici dumanlara maruz kalma, burun içindeki dokulara zarar vererek kanamaya neden olabilir.

Anatomik Faktörler: Burun septumu eğriliği veya diğer yapısal sorunlar, burun kanamalarına yol açabilir.

Tümörler: Nadir de olsa, burundaki iyi huylu veya kötü huylu tümörler kanamaya neden olabilir.

STRES BURUN KANAMASI YAPAR MI?

Stres dolaşım sistemini olumsuz etkileyerek damarlara hasar verebilir. Bu sebeple aşırı strese maruz kalan kişilerde burun kanaması görülebilir.

BURUN KANAMASI DURUMUNDA NE YAPMALIYIZ?

Burun kanamasını durdurmak için izlenecek adımlar:

Bir yere oturun ve başınızı öne doğru eğin.

Burnun ön kısmına hafif baskı uygulayın.

Kan damarlarını daraltmak için burnun iki yanına buz uygulayın.

Kanama devam ederse bu işlemleri tekrarlayın. Kanama durduğunda sakın sümkürmeyin; bu, tahriş olan bölgeyi harekete geçirerek kanamayı yeniden başlatabilir.

Bu yöntemler, burun kanamasını evde durdurmak için yeterli olmazsa ve kanama durmazsa altta yatan tıbbi nedenleri belirlemek için bir uzmana mutlaka danışın.