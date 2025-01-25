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Bursa hava durumu 25 Ocak | Bugün Bursa'da yağmur var mı, hava nasıl olacak?

Bursa hava durumu 25 Ocak | Bugün Bursa'da yağmur var mı, hava nasıl olacak?
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25 Ocak'ta Bursa hava durumu merak konusu. Bursa bugün hava nasıl olacak, kar var mı ve hava kaç derece olacağı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bursa 15 günlük hava durumu ve bu hafta yağmur var mı sorularına yanıt aranıyor. Peki, Bursa hava durumu nedir?

Bursa hava durumu ve bugün Bursa hava sıcaklığı kaç derece olduğu araştırılıyor. Kış aylarının yaklaşmasıyla beraber vatandaşlar, "Bugün hava nasıl olacak?" sorusuna yanıt arıyor. 25 Ocak Bursa hava durumu! Detaylar haberimizdedir…

25 OCAK BURSA HAVA DURUMU

Bursa şehrinde 25 Ocak 2025 Cumartesi günü hava Parçalı Bulutlu, sıcaklık ise 10 dereceyi gösteriyor. 26 Ocak 2025 Pazar günü ise havanın Güneşli, ve sıcaklığın 14 derece olacağı tahmin edilmekte. 27 Ocak 2025 Pazartesi günü hava Bulutlu, sıcaklık ise 16 dereceyi gösterecek. 28 Ocak 2025 Salı günü için havanın Parçalı Bulutlu olması bekleniyor, sıcaklık da 18 dereceyi bulacak. 29 Ocak 2025 Çarşamba günü için havanın Güneşli olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 20 dereceyi gösterecek.

Bursa hava durumu 25 Ocak | Bugün Bursa'da yağmur var mı, hava nasıl olacak?

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