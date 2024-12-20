Üye Girişi
Haberler
ABD, Suriye'de terörist dediği HTŞ ile görüşmeye hazırlanıyor
ABD, Suriye'de terörist dediği grupla görüşmeye hazırlanıyor
Suriye'de panikleyen terör örgütünden bir açıklama daha geldi: Hepsini geri göndereceğiz
Suriye'de paniğe kapılan elebaşından bir açıklama daha
Ahmet Davutoğlu: İlkesel olarak AK Parti'den kopmadım
Ahmet Davutoğlu: İlkesel olarak AK Parti'den kopmadım
Suriye'de köşeye sıkışan teröristlere nefes alacak yer kalmadı
Suriye'de köşeye sıkışan teröristlere nefes alacak yer kalmadı

Bursa elektrik kesintisi! 20 Aralık İnegöl, Gemlik, Mudanya elektrik kesintisi ne zaman gelecek?

Bursa elektrik kesintisi! 20 Aralık İnegöl, Gemlik, Mudanya elektrik kesintisi ne zaman gelecek?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEDAŞ İnegöl, Gemlik, Mudanya elektrik kesintisi! 20 Aralık Bursa'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 20 Aralık Bursa'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? Bursa'da Osmangazi elektrik kesintisi, Yıldırım elektrik kesintisi, Nilüfer elektrik kesintisi ve İnegöl elektrik kesintisi araştırılıyor. Peki, Bursa elektrik kesintisi kaç saat sürecek? Bursa elektrik ne zaman gelecek? Bursa elektrik kesintisi ve detaylar!

Bursa elektrik kesintisi listesi ve UEDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Uludağ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 20 Aralık günü Bursa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Bursa'da Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım ve İnegöl olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Bursa elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler. Bursa'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Bursa elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

BURSA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Bursa elektrik kesintileri için UEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesinin yayınlandığı BURSA ELEKTRİK KESİNTİSİ 'ne tıklayıp, bulunduğunuz ilçe, mahalle ve sokağı seçerek bölgenizdeki elektrik kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Bursa elektrik kesintisi! 20 Aralık İnegöl, Gemlik, Mudanya elektrik kesintisi ne zaman gelecek?

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
img

Saatler içinde yüzlerce milyon dolar eridi
img

"Eşimi, oğlumun pantolonu ile boğdum"
img

Esenyurt Kayyumu 37 caminin mülkiyetini değiştirdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Putin'in sıra dışı teklifine yanıtı sert oldu: Salak
Putin'in sıra dışı teklifine Zelenski'nın yanıtı sert oldu: Salak
Ünlü Mimar Turgut Toydemir, tartıştığı polis tarafından vuruldu
86 yaşındaki ünlü mimar, silahlı saldırıda yaralandı
Çırılçıplak oturup film izleyerek tarihe geçtiler
Tarihte bir ilk: Çırılçıplak oturup izlediler
Özgür Demirtaş asgari ücret için net rakam verdi
Özgür Demirtaş asgari ücret için net rakam verdi
Aldığı zeytinyağını kavanoza dolduran kadın isyan etti: Allah sizi kahretsin
Aldığı zeytinyağını kavanoza dolduran kadın şoke oldu
Huzurevine terk edilen yaşlı adamın sözleri sosyal medyayı ikiye böldü
Huzurevine terk edilen adamın sözleri sosyal medyayı ikiye böldü

Son Dakika Haberleri

Bursa elektrik kesintisi! 20 Aralık İnegöl, Gemlik, Mudanya elektrik kesintisi ne zaman gelecek? LoL çöktü mü? 20 Aralık Cuma League of Legends giriş ekranı neden açılmıyor? Gaziantep elektrik kesintisi! 20 Aralık İslahiye, Nurdağı, Oğuzeli elektrik kesintisi listesi Valorant çöktü mü 20 Aralık Cuma? Valorant ne zaman düzelir? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 20 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 20 Aralık Cuma Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 20 Aralık Cuma 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 20 Aralık Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar liste İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 20 Aralık Cuma İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? 02.02 saat anlamı nedir? 02 02 saat aşk anlamı 2024! 01.01 saat anlamı nedir? 01 01 saat aşk anlamı 2024! STEAM ÇÖKTÜ MÜ? 19 Aralık Steam'e neden girilmiyor? 22.22 saat anlamı nedir? 22 22 saat aşk anlamı 2024!
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.