Bursa eğitim uçağı kazasında son durum nedir? Bursa uçak kazasında ölü, yaralı var mı?

Bursa uçak kazasında ölü, yaralı var mı ve eğitim uçağı nasıl düştü soruları gündeme geliyor. Bursa Valiliği sosyal medya hesabından, eğitim uçağı kazasıyla ilgili açıklama geldi. Bursa eğitim uçağı kazasında son durum nedir? Detaylar haberimizdedir...

BURSA EĞİTİM UÇAĞI KAZASINDA SON DURUM NEDİR?

Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, 8 Ocak 2025 günü saat 12.45 sıralarında Bursa Yenişehir Havaalanı'nda özel bir uçuş okuluna ait bir eğitim uçağı, pisti terk ettiği sırada kaza geçirdi. Kaza sonucunda pilotun hafif şekilde yaralandığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Olayla ilgili incelemeler devam ederken, uçağın düşüş nedeni henüz netlik kazanmadı.

Bursa Valiliği sosyal medya hesabından, "İlimiz Bursa Yenişehir Havaalanında 08.01.2025 günü saat 12.45 sıralarında özel bir uçuş okuluna ait eğitim uçağı pisti terk ettiği esnada kaza kırım gerçekleşmiş olup, pilot hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmıştır" paylaşımında bulundu.