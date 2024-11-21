Bursa'da fırtına hayatı olumsuz etkiliyor. Şehir merkezinde ağaçların dalları kırıldı, çöp konteynerleri devrildi. Peki, Bursa'da okullar tatil mi 21 Kasım Perşembe?

BURSA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Bursa'da fırtına hayatı olumsuz etkiliyor. Şehir merkezinde ağaçların dalları kırıldı, çöp konteynerleri devrildi. Bir işyerinin üstündeki sac tabela parçası ise merdivenli itfaiye ekiplerince söküldü.

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından akşam saatlerinde etkili olan fırtına vatandaşlara zor anlar yaşattı. Şehir merkezinde ağaçların yaprakları ve dalları ile çöp kutularından uçan cisimler tehlike oluşturdu. Bazı ağaçların dalları kırıldı, çöp konteynerleri devrildi.

Atatürk Caddesi'nde bir işyerinin üstündeki sac tabela parçası ise az kalsın kazaya yol açacaktı. Polisler emniyet şeridi çevirdi, itfaiye ekipleri ise merdivenle çıkarak sac parçasını söktüler.

Bursa'daki lodos beklentisi okulların tatil olup olmayacağı konusunda akıllarda soru işareti oluşturdu.

Başta öğrenciler olmak üzere öğretmenler ve veliler Bursa'da lodos nedeniyle okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor.Ancak henüz konu ile ilgili resmi açıklama yapılmadı.