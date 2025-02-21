Maydonoz Döner'e kayyum atandı

Operasyon düzenlenen Maydonoz Döner'e kayyum atandı
İstanbul'da kar şiddetlendi! Şehir Hatları vapur seferleri durduruldu

İstanbul'da kar şiddetlendi: Tüm seferler iptal
Maydonoz Döner'e operasyon sonrası Galatasaray'dan dikkat çeken hamle

Maydonoz Döner'e operasyon sonrası Galatasaray'dan dikkat çeken hamle
Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakibi belli oldu

Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakibi belli oldu

Bursa'da ne zaman kar yağacak? Bursa hava durumu tahmini! 21-27 Şubat Bursa hava durumu nasıl olacak?

Bursa'da ne zaman kar yağacak? Bursa hava durumu tahmini! 21-27 Şubat Bursa hava durumu nasıl olacak?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da beklenen kar yağışı hakkında meraklar devam ediyor. Meteoroloji verilerine göre, Bursa'da kar yağışının ne zaman başlayacağı konusu gündeme geliyor. Peki, Bursa'da ne zaman kar yağacak?

Bursa'da yaşayanlar, Bursa'da ne zaman kar yağacak? sorusunun yanıtını merak ediyor. Şehirde hava sıcaklıkları düşerken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre kar yağışı etkili olmaya başladı. Özellikle Uludağ'da kar yağışı devam ederken, şehir merkezinde de zaman zaman kar görülecek. Peki, Bursa'da kar yağışı ne zaman etkili olacak ve hava durumu nasıl olacak? İşte detaylar…

BURSA'DA NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Bursa'da kar yağışı 21 Şubat 2025 itibarıyla başladı ve önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürecek.

Bursa'da ne zaman kar yağacak?

BURSA HAVA DURUMU TAHMİNİ

İşte gün gün Bursa hava durumu tahmini:

21 Şubat 2025 Cuma: Zaman zaman kar yağışı ve hafif kar sağanakları bekleniyor. Sıcaklık: -2°C / -7°C

22 Şubat 2025 Cumartesi: Hafif kar yağışı devam edecek. Sıcaklık: 0°C / -9°C

23 Şubat 2025 Pazar: Güneşli ve parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklık: 0°C / -8°C

24 Şubat 2025 Pazartesi: Bol güneş ışığı ile birlikte soğuk hava devam edecek. Sıcaklık: 2°C / -7°C

25 Şubat 2025 Salı: Bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklık: 6°C / -2°C

26 Şubat 2025 Çarşamba: Çoğunlukla güneşli bir hava öngörülüyor. Sıcaklık: 7°C / -2°C

27 Şubat 2025 Perşembe: Sıcaklık artışıyla birlikte güneşli bir gün bekleniyor. Sıcaklık: 12°C / 3°C

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
img

Bütün ülke Galatasaray-AZ Alkmaar maçını konuşuyor
img

Araç sahiplerine kötü haber
img

Karlı yolda TOGG ile Tesla'yı karşılaştırdılar! Ortaya çıkan sonuca bakın
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eşi tarafından bıçaklanan Gökçe: Boşanmak istediğimi söyleyince sinirlendi

Genç kadının sarf ettiği cümleyi duyan eşi bıçağı saplamaya başlamış
Yılmaz Erdoğan'ın 'Deli Emin' karakteri çalıntı çıktı: Aslen Hakkarili değil Çankırılıymış

Yılmaz Erdoğan'ın "Deli Emin" karakteri çalıntı çıktı
Yeniden Refah Partisi, AK Parti kongresine katılmama kararı aldı

Erdoğan'ın büyük kongreye davet ettiği partiden olumsuz yanıt
Hayat Bilgisi'nin Barbie ve Ortega'sı yıllar sonra bir arada: Şükür kavuşturana

Hayat Bilgisi'nin Barbie ve Ortega'sı yıllar sonra bir araya geldi
En sonunda karar verdiler! İşte Arda Güler'in yeni takımı

Beklentilerini duyunca şaşıracaksınız! Arda'nın yeni takımı belli oldu
Yeni tanıştığı adamla öpüşen gelinin başı fena yandı

Yeni tanıştığı adamla öpüşen gelinin başı fena yandı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.