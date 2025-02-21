Bursa'da ne zaman kar yağacak? Bursa hava durumu tahmini! 21-27 Şubat Bursa hava durumu nasıl olacak?

Bursa'da yaşayanlar, Bursa'da ne zaman kar yağacak? sorusunun yanıtını merak ediyor. Şehirde hava sıcaklıkları düşerken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre kar yağışı etkili olmaya başladı. Özellikle Uludağ'da kar yağışı devam ederken, şehir merkezinde de zaman zaman kar görülecek. Peki, Bursa'da kar yağışı ne zaman etkili olacak ve hava durumu nasıl olacak? İşte detaylar…

BURSA'DA NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Bursa'da kar yağışı 21 Şubat 2025 itibarıyla başladı ve önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürecek.

BURSA HAVA DURUMU TAHMİNİ

İşte gün gün Bursa hava durumu tahmini:

21 Şubat 2025 Cuma: Zaman zaman kar yağışı ve hafif kar sağanakları bekleniyor. Sıcaklık: -2°C / -7°C

22 Şubat 2025 Cumartesi: Hafif kar yağışı devam edecek. Sıcaklık: 0°C / -9°C

23 Şubat 2025 Pazar: Güneşli ve parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklık: 0°C / -8°C

24 Şubat 2025 Pazartesi: Bol güneş ışığı ile birlikte soğuk hava devam edecek. Sıcaklık: 2°C / -7°C

25 Şubat 2025 Salı: Bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklık: 6°C / -2°C

26 Şubat 2025 Çarşamba: Çoğunlukla güneşli bir hava öngörülüyor. Sıcaklık: 7°C / -2°C

27 Şubat 2025 Perşembe: Sıcaklık artışıyla birlikte güneşli bir gün bekleniyor. Sıcaklık: 12°C / 3°C