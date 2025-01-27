Bursa'da deprem ne zaman, nerede oldu? 27 Ocak deprem İstanbul'da hissedildi mi?

Bursa ve çevresinde hissedilen bir deprem, Marmara Bölgesi'nde yaşayan vatandaşları tedirgin etti. Merkez üssü Bursa'nın Nilüfer ilçesi olan 4.0 büyüklüğündeki deprem, bugün saat 13:43'te meydana geldi. Deprem, Bursa'nın yanı sıra İstanbul ve çevre illerde de hissedildi. Peki, Bursa'da deprem nerede oldu? Deprem İstanbul'da hissedildi mi? Detaylar haberimizde...

BURSA'DA DEPREM NEREDE OLDU?

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 9,74 km derinlikte oluşan sarsıntı İstanbul ve çevre illerde de hissedildi.

DEPREM İSTANBUL'DA HİSSEDİLDİ Mİ?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) açıklamasına göre, depremin merkez üssü Bursa'nın Nilüfer ilçesi olarak belirlendi. Deprem, yerin 9,74 kilometre derinliğinde gerçekleşti ve özellikle Marmara Bölgesi'ndeki bazı illerde hissedildi. Bursa'nın yakın çevresinde yaşayanlar kısa süreli bir panik yaşadı.