Bursa'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 14 Kasım Bursa'da az önce nerede deprem oldu?

Güncelleme:
Şehrin çeşitli noktalarında hissedilen sarsıntı, kısa süreli paniğe yol açtı. Özellikle yüksek katlı binalarda yaşayanlar, yer hareketini daha yoğun hissettiklerini belirtti. Sosyal medyada "Deprem mi oldu?" paylaşımları hızla artarken, hem AFAD hem de Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, konuyla ilgili ilk bilgilerini kamuoyuyla paylaştı. Peki, Bursa'da deprem mi oldu? 14 Kasım'da Bursa'da az önce nerede deprem oldu?

Sabah erken saatlerde yaşanan hareketlilik, Bursa'nın birçok semtinde hissedildi. Kent sakinleri kısa süreli bir endişe yaşarken, özellikle yüksek katlı konutlarda oturanlar sarsıntının etkisini daha belirgin şekilde fark etti. Sosyal medyada " Bursa'da deprem mi oldu?" sorusu hızla gündem olurken, gözler AFAD ile Kandilli Rasathanesi'nden gelecek resmi açıklamalara çevrildi. İşte ayrıntılar…

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile AFAD, Türkiye genelindeki sismik hareketleri 7/24 izlemeye devam ediyor. Ülkenin dört bir yanında meydana gelen depremler, gelişmiş sensörler sayesinde anlık olarak kaydedilerek kamuoyuyla paylaşılıyor. Kandilli Rasathanesi, geniş gözlem ağı sayesinde yer titreşimlerini hızlıca sisteme düşürürken; AFAD ve Kandilli'nin "Son Depremler" sayfaları vatandaşların güncel bilgilere kolayca ulaşmasını sağlıyor. Bu bilgiler aynı zamanda deprem araştırmaları için de önemli bir veri niteliği taşıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD'ın yayımladığı deprem listelerinde her sarsıntıya dair büyüklük, derinlik ve merkez üssü gibi teknik detaylar ayrıntılı şekilde yer alıyor. Bu veriler, halkın doğru bilgiye ulaşmasına yardımcı olurken, yanlış söylentilerin önüne geçilmesini de sağlıyor. Kurum ayrıca yıl boyunca düzenlediği eğitimler ve tatbikatlarla toplumda deprem farkındalığını artırmayı amaçlıyor.

14 KASIM 2025 BURSA'DA DEPREM Mİ OLDU?

14 Kasım 2025 Perşembe sabahı Bursa genelinde hissedilen sarsıntı, şehirde kısa süreli bir tedirginlik yarattı. Özellikle yüksek katlarda oturan vatandaşlar, sabah saatlerindeki hareketlilik sonrası sosyal medyada "Deprem mi oldu?" sorusunu sıkça paylaşmaya başladı.

Sarsıntının ardından kısa bir süre geçtikten sonra AFAD ve Kandilli Rasathanesi ilk resmi açıklamalarını yayımladı. Bu açıklamalarda depremin büyüklüğü, merkez üssü ve derinliği gibi teknik veriler kamuoyuyla paylaşıldı. Her iki kurum da vatandaşlara yalnızca doğrulanmış resmi kaynakları takip etmeleri konusunda hatırlatmada bulundu.

AFAD ve Kandilli'nin güncellediği "Son Depremler" listeleri, Türkiye'deki deprem hareketliliğini anlık olarak sunmaya devam ederken, araştırmacılar için de güvenilir bir referans kaynağı olmayı sürdürüyor.

Dilara Yıldız
