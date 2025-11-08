Haberler

Bursa BUSKİ su kesintisi! 9-10 Kasım Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Güncelleme:
BUSKİ Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 9 Kasım günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gemlik ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 9 Kasım Bursa su kesintisi saatleri...

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 9 Kasım günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 9 Kasım su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri için Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) internet sitesi yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

İnegöl - Ertuğrulgazi Mahallesi

Planlanan başlangıç tarihi: 06 Kasım 2025, saat 09.00

Planlanan bitiş tarihi: 16 Kasım 2025, saat 18.00

Kesim tarihi: 06 Kasım 2025, saat 09.00

Açıklama:

BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içme suyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda; İnegöl İlçesi Ertuğrulgazi Mahallesi İlim, Anıl, Zorlu, Derican, Işın Sokakları ile Bülbül Caddesi ve civarında 6 Kasım 2025 ile 16 Kasım 2025 tarihleri arasında 09.00 - 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Vatandaşların tedbirli olması rica olunur.

Mustafakemalpaşa - Hamzabey Mahallesi

Planlanan başlangıç tarihi: 01 Kasım 2025, saat 09.00

Planlanan bitiş tarihi: 10 Kasım 2025, saat 18.00

Kesim tarihi: 01 Kasım 2025, saat 09.00

Açıklama:

BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içme suyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda; Mustafakemalpaşa İlçesi Hamzabey, Atariye, Vıraca, Şevketiye, Şerefiye ve Yüzbaşı Sabribey Mahalleleri civarındaki çeşitli cadde ve sokaklarda 1 Kasım 2025 ile 10 Kasım 2025 tarihleri arasında 09.00 - 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Vatandaşların tedbirli olması rica olunur.

Osmangazi - Akpınar Mahallesi

Planlanan başlangıç tarihi: 08 Kasım 2025, saat 21.30

Planlanan bitiş tarihi: 08 Kasım 2025, saat 23.00

Kesim tarihi: 08 Kasım 2025, saat 21.30

Açıklama:

Osmangazi İlçesi C4_B27 alt bölgesinde bulunan Akpınar Mahallesi Aşı Sokak ve civarında arıza çalışması nedeniyle 8 Kasım 2025 tarihinde 21.30 ile 23.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.

