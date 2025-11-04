Bursa BUSKİ su kesintisi! 4-5 Kasım Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 4 Kasım günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 4 Kasım su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri için Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) internet sitesi yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

Mustafakemalpaşa - Hamzabey ve Çevresi

BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek çalışmalar nedeniyle, mevcut içme suyu hatlarında meydana gelebilecek arızalara karşı önlem olarak Mustafakemalpaşa ilçesinin Hamzabey, Atariye, Vıraca, Şevketiye, Şerefiye ve Yüzbaşı Sabribey mahalleleri ile bu bölgelerdeki çeşitli cadde ve sokaklarda 1 Kasım 2025 - 10 Kasım 2025 tarihleri arasında, her gün 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi uygulanacaktır. Vatandaşların tedbirli olmaları önemle rica olunur.

Osmangazi - Hamitler Mahallesi

Osmangazi ilçesi C3_B43 alt bölgesinde bulunan Hamitler Mahallesi Hamidiye Caddesi ve çevresinde meydana gelen arıza çalışması nedeniyle 4 Kasım 2025 tarihinde 18.40 ile 20.40 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.

Yıldırım - Arabayatağı Mahallesi

Yıldırım ilçesi C3_D16 alt bölgesinde yer alan Arabayatağı Mahallesi Asker Sokak ve çevresinde arıza çalışması sebebiyle 4 Kasım 2025 tarihinde 14.15 ile 15.30 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır.