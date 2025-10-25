Bursa BUSKİ su kesintisi! 25-26 Ekim Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 25 Ekim günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 25 Ekim su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri için Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) internet sitesi yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

Osmangazi – Elmasbahçeler Mahallesi

Planlanan başlangıç: 25 Ekim 2025, 11.10

Planlanan bitiş: 25 Ekim 2025, 12.30

Kesim saati: 11.10

Açıklama: Osmangazi ilçesi C2 D-07 alt bölgesinde bulunan Elmasbahçeler Mahallesi, Orta Sokak ve civarında arıza çalışması nedeniyle 25 Ekim 2025 tarihinde 11.10 ile 12.30 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.

Osmangazi – Güneştepe Mahallesi

Planlanan başlangıç: 25 Ekim 2025, 13.00

Planlanan bitiş: 25 Ekim 2025, 14.30

Kesim saati: 13.00

Açıklama: Osmangazi ilçesi C4_B20 alt bölgesinde bulunan Güneştepe Mahallesi, Şentürk Sokak ve civarında arıza çalışması nedeniyle 25 Ekim 2025 tarihinde 13.00 ile 14.30 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.

Osmangazi – Yiğitali Mahallesi

Planlanan başlangıç: 25 Ekim 2025, 16.00

Planlanan bitiş: 25 Ekim 2025, 19.00

Kesim saati: 16.00

Açıklama: Osmangazi ilçesi Yiğitali Mahallesi ve civarında arıza nedeniyle 25 Ekim 2025 tarihinde 16.00 ile 19.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.

Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan önce verilebileceğinden, vatandaşların tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Osmangazi – Yunuseli Mahallesi

Planlanan başlangıç: 25 Ekim 2025, 13.10

Planlanan bitiş: 25 Ekim 2025, 14.30

Kesim saati: 13.10

Açıklama: Osmangazi ilçesi C4_B22 alt bölgesinde bulunan Yunuseli Mahallesi, Esmer Sokak ve civarında arıza çalışması nedeniyle 25 Ekim 2025 tarihinde 13.10 ile 14.30 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.

Yıldırım – Arabayatağı Mahallesi

Planlanan başlangıç: 25 Ekim 2025, 13.10

Planlanan bitiş: 25 Ekim 2025, 14.30

Kesim saati: 13.10

Açıklama: Yıldırım ilçesi C3_D18 alt bölgesinde bulunan Arabayatağı Mahallesi, Yeşil Cami Caddesi ve civarında arıza çalışması nedeniyle 25 Ekim 2025 tarihinde 13.10 ile 14.30 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.

Yıldırım – 75. Yıl Mahallesi

Planlanan başlangıç: 25 Ekim 2025, 15.00

Planlanan bitiş: 25 Ekim 2025, 17.30

Kesim saati: 15.00

Açıklama: Yıldırım ilçesi C1_D10_Gec alt bölgesinde bulunan 75. Yıl Mahallesi, Yadigar Sokak ve Yiğitler Mahallesi'nin bir kısmında arıza çalışması nedeniyle 25 Ekim 2025 tarihinde 15.00 ile 17.30 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.