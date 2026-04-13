Haberler

Burdur'da 2 kişinin öldüğü diyaliz olayında hastaların vücuduna antifrizli su girmiş

Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Burdur Devlet Hastanesi’nde 33 hastanın etkilendiği diyaliz faciasına ilişkin iddianame tamamlandı. Bilirkişi raporlarında, hastalara diyaliz sırasında kazan dairesinden gelen antifrizli su verildiği tespit edildi. Olayda 2 kişi hayatını kaybederken, sistem arızası ve ihmallerin etkili olduğu belirtildi. 3 şüpheli hakkında “taksirle ölüme sebebiyet verme” ve “taksirle yaralama” suçlarından dava açıldı.

DİYALİZ SONRASI FENALAŞTILAR

25 Mayıs 2024’te diyaliz tedavisi gören hastalar, baş dönmesi, mide bulantısı ve bilinç bulanıklığı gibi şikayetlerle hastaneye geri döndü. Bunun üzerine 33 hasta farklı illerdeki hastanelere sevk edildi.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sevk edilen hastalardan Mustafa Demir (70) ve Saniye Aksöz (88) yaşamını yitirdi. Olay sonrası başlatılan soruşturmada çok sayıda kişi hakkında işlem yapıldı.

ANTİFRİZLİ SU DETAYI RAPORDA

Hazırlanan bilirkişi raporunda, diyaliz sırasında hastalara verilen suya kazan dairesinden gelen antifriz karıştığı belirlendi. Olayın, sistemdeki arıza, açık bırakılan vana ve müdahale edilmemesi nedeniyle meydana geldiği ifade edildi.

3 ŞÜPHELİ İÇİN YARGILAMA TALEBİ

Savcılık, elektrik teknisyeni, tekniker ve projede görevli makine mühendisi hakkında “taksirle ölüme sebebiyet verme” ve “taksirle yaralama” suçlarından dava açılmasını istedi. İddianame mahkeme tarafından kabul edildi.

BAZI ÖLÜMLER İÇİN BAĞLANTI BULUNMADI

Adli Tıp raporlarında bazı ölümler ile olay arasında doğrudan bağ kurulamadığı belirtilirken, bu kişilerle ilgili ek kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Ic Minnak:

Dünyada acaba kaç hastaya, hastanede yanlışlıkla antifiriz verilmiştir. Neyse bunları düşünmemeliyim! IHA, Gabar, Silah, Parlayan yıldız, Almanya bizi kıskanıyor

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

