Burdur'da 2 kişinin öldüğü diyaliz olayında hastaların vücuduna antifrizli su girmiş
Burdur Devlet Hastanesi’nde 33 hastanın etkilendiği diyaliz faciasına ilişkin iddianame tamamlandı. Bilirkişi raporlarında, hastalara diyaliz sırasında kazan dairesinden gelen antifrizli su verildiği tespit edildi. Olayda 2 kişi hayatını kaybederken, sistem arızası ve ihmallerin etkili olduğu belirtildi. 3 şüpheli hakkında “taksirle ölüme sebebiyet verme” ve “taksirle yaralama” suçlarından dava açıldı.
DİYALİZ SONRASI FENALAŞTILAR
25 Mayıs 2024’te diyaliz tedavisi gören hastalar, baş dönmesi, mide bulantısı ve bilinç bulanıklığı gibi şikayetlerle hastaneye geri döndü. Bunun üzerine 33 hasta farklı illerdeki hastanelere sevk edildi.
2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Sevk edilen hastalardan Mustafa Demir (70) ve Saniye Aksöz (88) yaşamını yitirdi. Olay sonrası başlatılan soruşturmada çok sayıda kişi hakkında işlem yapıldı.
ANTİFRİZLİ SU DETAYI RAPORDA
Hazırlanan bilirkişi raporunda, diyaliz sırasında hastalara verilen suya kazan dairesinden gelen antifriz karıştığı belirlendi. Olayın, sistemdeki arıza, açık bırakılan vana ve müdahale edilmemesi nedeniyle meydana geldiği ifade edildi.
3 ŞÜPHELİ İÇİN YARGILAMA TALEBİ
Savcılık, elektrik teknisyeni, tekniker ve projede görevli makine mühendisi hakkında “taksirle ölüme sebebiyet verme” ve “taksirle yaralama” suçlarından dava açılmasını istedi. İddianame mahkeme tarafından kabul edildi.
BAZI ÖLÜMLER İÇİN BAĞLANTI BULUNMADI
Adli Tıp raporlarında bazı ölümler ile olay arasında doğrudan bağ kurulamadığı belirtilirken, bu kişilerle ilgili ek kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildi.