Burcu Kıratlı'dan cesur tercih

Ekranlarda ilk kez 2010–2012 yılları arasında TRT 1'de yayınlanan Elde Var Hayat dizisiyle izleyici karşısına çıkan Burcu Kıratlı, ardından Diriliş Ertuğrul dizisinde canlandırdığı Gökçe Hatun karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı. Oyuncu, 2016–2018 yılları arasında ATV'de ekrana gelen Aşk ve Mavi dizisinde ise ilk kez başrol oynamış, son olarak kısa süreli Yıldızlar Bana Uzak dizisinde yer almıştı.

Şimdilerde ekranlardan uzak bir dönem geçiren Burcu Kıratlı, katıldığı özel bir davette tercih ettiği siyah, transparan detaylı elbisesiyle adından söz ettirdi.

BURCU KIRATLI'DAN CESUR TERCİH

Oyunculuğu kadar stil tercihleriyle de dikkat çeken Burcu Kıratlı, katıldığı özel davette giydiği cesur kıyafetiyle tüm bakışları üzerinde topladı. Baştan sona siyah tonlarda tasarlanan, dantel ve transparan detayların hakim olduğu elbise, aynı zamanda derin sırt dekoltesiyle de dikkat çekti.

Saçlarını enseden sıkı bir şekilde toplayarak kıyafetin arka silüetini vurgulayan Kıratlı, minimal makyaj ve abartıdan uzak aksesuar seçimiyle güçlü bir şıklık çizgisi yakaladı. Tasarımın tek bacak üzerine asimetrik uzanan dantelli eteği ve yüksek topuklu ayakkabılarla tamamlanan kombin, hem zarif hem de iddialı bulundu.

Geceden paylaşılan görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, birçok kullanıcı Kıratlı'nın kıyafet tercihini "cesur ve dikkat çekici" olarak yorumladı. Oyuncunun bu tarzıyla geceye damga vurduğu ifade edildi.

SOSYAL MEDYADA İKİYE BÖLDÜ

Kıratlı'nın kıyafeti sosyal medyada binlerce yorum alırken, beğeni ve eleştiriler birbirini izledi. Bir kesim, oyuncunun tarzını "zarif ve özgüvenli" olarak değerlendirirken, bu seçimin kendisine çok yakıştığını savundu. Ancak bazı kullanıcılar, elbisenin fazla iddialı olduğunu belirterek "fazla cesur" yorumunda bulundu. Yapılan paylaşımlarda, "Harika görünüyorsun, kırmızı halı ışıltısı sende var" ve "Kıratlı her zamanki gibi fark yaratmış" gibi övgü dolu ifadeler dikkat çekerken; "Bu kadar açıklık gereksizdi", "Güzel ama abartıya kaçmış" tarzı eleştiriler de yer aldı.