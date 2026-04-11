Sinem Ünsal, yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü yasaklı madde soruşturması kapsamında ünlü isimlere yönelik operasyonlar sürüyor. Son dalgada hakkında gözaltı kararı verilen isimler arasında oyuncu Sinem Ünsal da yer aldı. Ünsal, ifadesinin ardından yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.

OPERASYONDA 14 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

9 Nisan Perşembe günü gerçekleştirilen son operasyonda aralarında Burak Deniz, Norm Ender, Somer Sivrioğlu, Büşra Pekin, Hafsanur Sancaktutan, Emircan İğrek, Mert Demir, Ahsen Eroğlu gibi ünlü isimlerin yanısıra son dönemin popüler oyuncularından Sinem Ünsal'ın da aralarında bulunduğu 14 ünlü isim hakkında gözaltı kararı verilmişti.

MARDİN'DEN İSTANBUL'A GELDİ

Reyting rekorları kıran “Uzak Şehir” dizisinde Alya karakterine hayat veren Sinem Ünsal da, çekimler için bulunduğu Mardin’den ifade vermek üzere İstanbul’a geldi.

Ünsal, süreçle ilgili yaptığı açıklamada, “Adımın böyle bir konuyla anılmasından dolayı son derece üzgünüm ancak gerçeğin ortaya çıkacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

İstanbul’da ifade veren Ünsal, işlemlerinin ardından “yurt dışı çıkış yasağı” şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.