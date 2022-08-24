Burcu Biricik kimdir? Burcu Biricik hayatı ve biyografisi nedir? Burcu Biricik kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Burcu Biricik, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Burcu Biricik hakkında merak edilenler. Burcu Biricik hayatı ve biyografisi nedir? Burcu Biricik kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Burcu Biricik merak konusu oldu. İşte Burcu Biricik hakkında merak edilen Burcu Biricik kimdir, Burcu Biricik hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

BURCU BİRİCİK KİMDİR?

Doğum tarihi : 4 Mayıs 1989

Kaç aşında: 31yaşında

Nereli : Elmalı

Boy: 1,7 m

4 Mayıs 1989 tarihinde Antalya'da doğdu. 2006 yılında Antalya'da düzenlenen Miss Mediterranean güzellik yarışmasında Akdeniz Kraliçesi seçildi. Lise yıllarında katıldığı Tiyatro festivalinde ödül aldıktan sonra profesyonel anlamda oyuncu olmaya karar veren Biricik, Ege Üniversitesi Arkeoloji bölümünde lisans eğitimini tamamlarken, aynı zamanda da Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda oyunculuk eğitimi aldı. Biricik, oyunculuk kariyerine Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda stajyer kadroda yer alarak başladı. Burada İkinin Biri, Yaşlı Hanımın Ziyareti, Gözlerimi Kaparım, Vazifemi Yaparım ve Yedi Kocalı Hürmüz gibi çeşitli oyunlarda rol aldı.

2007 yılında Show TV'de yayınlanan Maçolar dizisindeki yan rolüyle televizyonda ilk kez yer aldı.[5] Daha sonra Toprağın Günlüğü kısa filmi. çeken Biricik, Kanal D'de 2011 yılında yayınlanan Artiz Mektebi adlı oyunculuk yarışmasına katıldı ve burada birinciliği Alican Aytekin ile paylaştı. Daha sonra Muhteşem Yüzyıl 2011 ve Ustura Kemal 2012 dizilerinde küçük roller aldı. Show TV'de yayınlanan Düşman Kardeşler 2012 dizisindeki Derya adlı Trakyalı bir kızı canlandırdı. Oyuncu, TRT 1'de yayınlanan Beni Böyle Sev 2013 dizisinde Seda karakterini canlandırmış ve çeşitli reklâm filmlerinde oynamıştır. Biricik 2014 yılının Kasım ayında Kanal D'de başlayan Şeref Meselesi dizisinde Kübra karakterini canlandırdı. 2015-2017 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan Hayat Şarkısı'nda Hülya karakterini canlandırdı. 2016 yılında Emre Yetkin'le evlendi. 2019 yılında yayınlanan Çiçero isimli sinema filminde Erdal Beşikçioğlu ile başrolü paylaştı. Aynı yıl Kuzgun dizisinde rol almaya başladı. 2020 yılında Kırmızı Oda dizisinde Boncuk karakteriyle konuk oyuncu olarak yer aldı. 2021'de Netflix'te yayınlanacak Fatma dizisinin çekimlerini tamamladı. Şimdilerde Kanal D'de yayınlanan Camdaki Kız dizisinde Nalan İpekoğlu karakterini canlandırmaktadır.