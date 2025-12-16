Burası Hindistan değil Türkiye! Böreği insanlardan önce fare yedi

İzmir'in Buca ilçesindeki bir börekçide kaydedilen görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

VİTRİNDEKİ BÖREKLERİ YEDİ

Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, bir farenin cam vitrinin içindeki böreklerin üzerinde dolaştığı ve yine bu ürünleri yediği görüldü.

TEPKİ YAĞDI

Görüntülerin paylaşılmasının ardından çok sayıda sosyal medya kullanıcısı duruma sert tepki gösterdi. Kullanıcılar, gıda satışı yapan işletmelerin daha sık ve etkili şekilde denetlenmesi gerektiğini vurgularken, bazıları da yetkilileri göreve çağırdı.