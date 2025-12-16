Burası Hindistan değil Türkiye! Böreği insanlardan önce fare yedi
İzmir'in Buca ilçesindeki bir börekçide, cam vitrinin içinde bulunan böreklerin üzerine çıkan bir farenin üzerinde dolaştığı ürünleri yediği anlar cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Görüntüler, sosyal medyada adeta infiale yol açtı.
- İzmir'in Buca ilçesindeki bir börekçide bir farenin cam vitrindeki böreklerin üzerinde dolaştığı ve onları yediği görüntülendi.
- Görüntüler sosyal medyada paylaşıldı ve kullanıcılar gıda satışı yapan işletmelerin daha sık ve etkili denetlenmesi gerektiğini belirtti.
İzmir'in Buca ilçesindeki bir börekçide kaydedilen görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
VİTRİNDEKİ BÖREKLERİ YEDİ
Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, bir farenin cam vitrinin içindeki böreklerin üzerinde dolaştığı ve yine bu ürünleri yediği görüldü.
TEPKİ YAĞDI
Görüntülerin paylaşılmasının ardından çok sayıda sosyal medya kullanıcısı duruma sert tepki gösterdi. Kullanıcılar, gıda satışı yapan işletmelerin daha sık ve etkili şekilde denetlenmesi gerektiğini vurgularken, bazıları da yetkilileri göreve çağırdı.
Kaynak: Haberler.com / Yaşam