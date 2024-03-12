Üye Girişi
Haberler

Burak Pehlivan kimdir? MHP Aydın Efeler Belediye Başkan Adayı Burak Pehlivan kaç yaşında, nereli?

Güncelleme:

MHP Aydın Efeler Belediye Başkan Adayı Burak Pehlivan kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. 31 Mart Yerel Seçimlerinde halk belediye başkanı seçmek için sandığa gidecek. Peki, Burak Pehlivan kimdir? MHP Aydın Efeler Belediye Başkan Adayı Burak Pehlivan kaç yaşında, nereli?

Burak Pehlivan kimdir? MHP Aydın Efeler Belediye Başkan Adayı Burak Pehlivan kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Aydın Efeler Belediye Başkan Adayı Burak Pehlivan kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Burak Pehlivan kimdir? MHP Aydın Efeler Belediye Başkan Adayı Burak Pehlivan nereli? Detaylar haberimizdedir…

BURAK PEHLİVAN KİMDİR?

Burak Pehlivan, 1986 yılında Aydın'da doğdu. Eğitim hayatını Aydın'da tamamladı ve Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Ticaretle ilgilenmektedir. Siyasi kariyerine 2007 yılında başlayarak 2013 yılına kadar Aydın Ülkü Ocakları Başkanlığı görevini üstlendi.

Burak Pehlivan, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde MHP Aydın Efeler Belediye Başkan Adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Milliyetçi Hareket Partisi Burak Pehlivan Efeler Aydın Gündem Politika Haberler

Bakmadan Geçme

Prens William ve Kate boşanıyor mu? Prens William Kate'i aldattı mı? Rose Hanbury kimdir? Mustafa Behiç Kurtoğlu kimdir? Zafer Partisi Antalya- Kemer Belediye Başkan adayı Mustafa Behiç Kurtoğlu kaç yaşında, nereli? Alican Karakuş kimdir? Zafer Partisi Antalya- Kaş Belediye Başkan adayı Alican Karakuş kaç yaşında, nereli? Hüseyin Özer kimdir? MHP Aydın Sultanhisar Belediye Başkan Adayı Hüseyin Özer kaç yaşında, nereli? Semra Doğan kimdir? Zafer Partisi Antalya- İbradı Belediye Başkan adayı Semra Doğan kaç yaşında, nereli? Tekin Yavuz kimdir? MHP Aydın Söke Belediye Başkan Adayı Tekin Yavuz kaç yaşında, nereli? Sefa İşlek kimdir? Zafer Partisi Antalya- Gündoğmuş Belediye Başkan adayı Sefa İşlek kaç yaşında, nereli? Mehmet Erikmen kimdir? MHP Aydın Karacasu Belediye Başkan Adayı Mehmet Erikmen kaç yaşında, nereli? İsmail Durmaz kimdir? CHP Adana Saimbeyli Belediye Başkan Adayı İsmail Durmaz kaç yaşında, nereli? Metin Durkaya kimdir? Zafer Partisi Antalya- Manavgat Belediye Başkan adayı Metin Durkaya kaç yaşında, nereli? Şenol Eroğlu kimdir? CHP Adana Pozantı Belediye Başkan Adayı Şenol Eroğlu kaç yaşında, nereli? Halit Germen kimdir? MHP Aydın Germencik Belediye Başkan Adayı Halit Germen kaç yaşında, nereli? Osman Ertürk kimdir? Zafer Partisi Antalya- Gazipaşa Belediye başkan adayı Osman Ertürk kaç yaşında, nereli? Sudiye Gizem Aksoylu kimdir? CHP Adana Kozan Belediye Başkan Adayı Sudiye Gizem Aksoylu kaç yaşında, nereli? Burak Pehlivan kimdir? MHP Aydın Efeler Belediye Başkan Adayı Burak Pehlivan kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title