Burak Pehlivan kimdir? MHP Aydın Efeler Belediye Başkan Adayı Burak Pehlivan kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Aydın Efeler Belediye Başkan Adayı Burak Pehlivan kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Burak Pehlivan kimdir? MHP Aydın Efeler Belediye Başkan Adayı Burak Pehlivan nereli? Detaylar haberimizdedir…

BURAK PEHLİVAN KİMDİR?

Burak Pehlivan, 1986 yılında Aydın'da doğdu. Eğitim hayatını Aydın'da tamamladı ve Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Ticaretle ilgilenmektedir. Siyasi kariyerine 2007 yılında başlayarak 2013 yılına kadar Aydın Ülkü Ocakları Başkanlığı görevini üstlendi.

Burak Pehlivan, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde MHP Aydın Efeler Belediye Başkan Adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.