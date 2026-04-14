Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’den oğullarına gösterişten uzak doğum günü kutlaması

Türk televizyonlarının gözde çifti Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, oğulları Karan Özçivit’in 7. yaş gününü evde yaptıkları sade ama bir o kadar da duygusal bir kutlamayla taçlandırdı. Aile pozları kısa sürede ilgi gördü.

Magazin dünyasının örnek gösterilen çiftlerinden Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, bu kez özel hayatlarından sıcak bir anla gündeme geldi. Çift, ilk çocukları Karan’ın yeni yaşını aile içinde düzenledikleri kutlamayla karşıladı.

DUYGU DOLU KARE GÜNDEM OLDU

Kutlamadan paylaşılan karelerde Özçivit ve Evcen’in oğullarını aynı anda öptüğü an dikkat çekti. Küçük Karan’ın şaşkın ama mutlu ifadesi, fotoğrafın en çok konuşulan detayı oldu.

SADE AMA ŞIK KUTLAMA

Ev ortamında gerçekleşen doğum günü kutlamasında altın tonlarının hâkim olduğu balon süslemeleri ve “İyi ki doğdun Karan” yazılı pasta öne çıktı. Ailenin abartıdan uzak tercihleri, takipçiler tarafından “doğallık” vurgusuyla yorumlandı.

TAKİPÇİLERDEN YOĞUN İLGİ

Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni alırken, çiftin hayranları Karan için iyi dileklerde bulundu. Özçivit ve Evcen’in aile pozları, magazin gündeminde günün öne çıkan karelerinden biri oldu.

Musa Can Çayan
