Burak Özçivit ve Fahriye Evcan boşanıyor mu?

Burak Özçivit ve Fahriye Evcan boşanıyor mu?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

"Burak Özçivit ve Fahriye Evcen boşanıyor mu?" sorusu, magazin dünyasında gündem olmaya devam ediyor. Peki, Burak Özçivit ve Fahriye Evcan boşanıyor mu? Fahriye Evcen boşanma açıklaması yaptı mı?

Magazin dünyasında sıkça konuşulan "Burak Özçivit ve Fahriye Evcen boşanıyor mu?" sorusu yeniden gündeme geldi. Ünlü çift hakkında ortaya atılan ayrılık iddiaları sosyal medyada hızla yayılsa da, gerçek bambaşka. Peki, Fahriye Evcen ve Burak Özçivit boşanıyor mu? Evliliklerinde bir kriz mi yaşanıyor?

BURAK ÖZÇİVİT VE FAHRİYE EVCAN BOŞANIYOR MU?

2017 yılında evlenen Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in iki çocukları bulunuyor: Karan ve Kerem. Ünlü çift, gerek medya açıklamaları gerekse sosyal medya paylaşımlarıyla boşanma iddialarını yalanladı. Şu an için ayrılıkla ilgili herhangi bir hukuki süreç bulunmuyor. Evcen ve Özçivit çifti, aile hayatlarını gözlerden uzak ancak sevgi dolu bir şekilde sürdürüyor.

Burak Özçivit ve Fahriye Evcan boşanıyor mu?

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özlem Çerçioğlu'na yönelik eleştirilere sert tepki

Erdoğan'dan Özlem Çerçioğlu'na yönelik eleştirilere sert tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e 1 milyon TL'lik dava

Erdoğan'dan Özel'e 1 milyon TL'lik dava
'Hediyem olacak, saat 12'yi bekleyin' diyen Özgür Özel'den bomba iddia

"Hediyem olacak, saat 12'yi bekleyin" diyen Özel'den bomba iddia
Savcılık, Özel'in iddialarına yönelik soruşturma başlattı

Özgür Özel'in konuşması bitmeden savcılık düğmeye bastı
26 ilde yapılan son seçim anketi: Ender görülecek bir sonuç ortaya çıktı

26 ilde yapılan seçim anketi: Ender görülecek bir sonuç ortaya çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe, Kerem'den sonra bir bomba daha patlatıyor

Fenerbahçe, Kerem'den sonra bir bomba daha patlatıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.