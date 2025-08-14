Burak Özçivit ve Fahriye Evcan boşanıyor mu?

Magazin dünyasında sıkça konuşulan "Burak Özçivit ve Fahriye Evcen boşanıyor mu?" sorusu yeniden gündeme geldi. Ünlü çift hakkında ortaya atılan ayrılık iddiaları sosyal medyada hızla yayılsa da, gerçek bambaşka. Peki, Fahriye Evcen ve Burak Özçivit boşanıyor mu? Evliliklerinde bir kriz mi yaşanıyor?

BURAK ÖZÇİVİT VE FAHRİYE EVCAN BOŞANIYOR MU?

2017 yılında evlenen Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in iki çocukları bulunuyor: Karan ve Kerem. Ünlü çift, gerek medya açıklamaları gerekse sosyal medya paylaşımlarıyla boşanma iddialarını yalanladı. Şu an için ayrılıkla ilgili herhangi bir hukuki süreç bulunmuyor. Evcen ve Özçivit çifti, aile hayatlarını gözlerden uzak ancak sevgi dolu bir şekilde sürdürüyor.