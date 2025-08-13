Türk müzik dünyasında son yıllarda yıldızı parlayan isimlerden biri olan Burak Bulut, hem sesi hem de tarzıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmayı başardı. Müzikal kariyerindeki başarısının yanı sıra özel hayatıyla da gündemde kalmaya devam eden Burak Bulut, kısa bir süre önce hayatını Eda Sakız ile birleştirerek hayranlarının ilgi odağı haline geldi. Sanatçının hem kariyer adımları hem de özel yaşamına dair detaylar, müzikseverler tarafından merakla takip ediliyor. Burak Bulut kimdir? Burak Bulut nereli, kaç yaşında?

BURAK BULUT KİMDİR?

Son yıllarda Türk müzik sahnesinde adından sıkça söz ettiren genç sanatçı Burak Bulut, hem üretken müzik kariyeri hem de özel hayatıyla gündemin sıcak başlıkları arasında yer alıyor. Özellikle "Sevmedim Deme", "Nabız" ve "Baba Yak" gibi şarkılarla büyük bir çıkış yakalayan Bulut, kısa sürede dijital platformların en çok dinlenen isimlerinden biri haline geldi. 1990 doğumlu olan sanatçı, müzik kariyerine genç yaşta adım attı. Kurtuluş Kuş ile yaptığı işbirlikleri sayesinde geniş bir hayran kitlesi edinen Burak Bulut, pop ve arabesk tınıları bir araya getirdiği şarkılarıyla müzik listelerinde zirveye oynuyor. Bugüne kadar Ebru Yaşar, Yıldız Tilbe, Serdar Ortaç gibi önemli sanatçılarla da ortak projelere imza atan Bulut, sektörde kalıcı bir yer edinme yolunda ilerliyor.

BURAK BULUT KAÇ YAŞINDA?

16 Şubat 1990 doğumlu olan Burak Bulut, 35 yaşında. Müzik kariyerine genç yaşlarda başlayan Bulut, 2020'li yıllarda yayımladığı şarkılarla geniş kitlelere ulaşarak adını duyurdu. Genç yaşına rağmen kısa sürede büyük bir çıkış yakalayan sanatçı, milyonlarca dinlenmeye ulaşan parçalarıyla dijital müzik platformlarında zirveye oturmayı başardı.

BURAK BULUT NERELİ?

Aslen Elazığlı olan Burak Bulut, bu kentin Palu ilçesinde doğdu ve büyüdü. Anadolu'nun kalbinde yer alan Elazığ, özellikle halk müziği geleneğiyle bilinirken, Burak Bulut da bu toprakların kültürel mirasını modern müzikle harmanlayarak kendine özgü bir tarz oluşturdu. Müzik kariyerinde zaman zaman yöresel tınılara yer vermesi, dinleyicileriyle daha güçlü bir bağ kurmasına katkı sağladı.

BURAK BULUT NE ZAMAN EVLENDİ?

Türk müziğinin genç ve başarılı isimlerinden Burak Bulut ile şarkıcı Eda Sakız, uzun süredir devam eden ilişkilerini evlilikle taçlandırdı. Çift, 2025 yazında gerçekleşen düğün töreniyle dünyaevine girdi. Düğün, çiftin yakın arkadaşları ve meslektaşlarının katılımıyla gerçekleşti. Törende, gelinin kollarına takılan altınlar ve kaynanadan damada hediye edilen Rolex saat dikkat çekti. Takıların cam kutuda sunulması, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.