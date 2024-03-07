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Bünyamin Demir kimdir? AK Parti İstanbul Güngören Belediye Başkan Adayı Bünyamin Demir kaç yaşında, nereli?

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AK Parti İstanbul Güngören Belediye Başkan Adayı Bünyamin Demir kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. 31 Mart Yerel Seçimlerinde halk belediye başkanı seçmek için sandığa gidecek. Peki, Bünyamin Demir kimdir? AK Parti İstanbul Güngören Belediye Başkan Adayı Bünyamin Demir kaç yaşında, nereli?

Bünyamin Demir kimdir? AK Parti İstanbul Güngören Belediye Başkan Adayı Bünyamin Demir kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. İstanbul Güngören Belediye Başkan Adayı Bünyamin Demir kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Bünyamin Demir kimdir? AK Parti İstanbul GüngörenBelediye Başkan Adayı Bünyamin Demir nereli? Detaylar haberimizdedir…

BÜNYAMİN DEMİR KİMDİR?

Bünyamin Demir, ilkokulu Almanya'da okudu. Güngören Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni bitirdikten sonra Haliç Üniversitesi Mimarlık Bölümünde lisans, Marmara Üniversitesi İktisat Tarihi bölümünde yüksek lisans ve doktora yaptı.

Demir, 2008 yılında AK Parti İstanbul İl Gençlik Kollarında görev aldı. 2010-2014 yılları arasında İl Teşkilat Başkanlığı yaptı. Halen MKYK yedek üyeliği devam eden Demir, 2018'de yapılan İstanbul İl Kongresi sonrasında Ekonomi İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevine getirilmiştir.

Evli ve üç çocuk babasıdır. Bünyamin Demir, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti'nin İstanbul Güngören Belediye Başkan Adayı oldu.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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