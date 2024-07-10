Üye Girişi
Haberler

Buket Aydın stüdyoyu neden terk etti? Şaban Sevinç, Buket Aydın'a ne söyledi?

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Buket Aydın'ın canlı yayında stüdyoyu terk etmesi büyük bir merak konusu oldu. Şaban Sevinç'in Aydın'a ne söylediği merak ediliyor. Bu durum, izleyiciler arasında birçok soru işareti oluşturdu. Aydın'ın stüdyoyu terk etme sebebi ve Sevinç'in sözleri araştırılıyor.

Gazeteci Şaban Sevinç ile Gazeteci Buket Aydın arasında canlı yayında tartışma çıktı. Aydın, Şaban Sevinç'e sert tepki göstererek canlı yayını terk etti. Peki, Buket Aydın stüdyoyu neden terk etti? Şaban Sevinç, Buket Aydın'a ne söyledi?

ŞABAN SEVİNÇ, BUKET AYDIN'A NE SÖYLEDİ?

Şaban Sevinç'in, "CHP delegesi kredi kartı ile saat almaya benzemez" sözlerine tepki gösteren Aydın, "Ben kredi kartıyla saat almadım. Twitter'da sürekli kredi kartı üzerinden, saat üzerinden gündem yapılmaya çalışılan benim. Sana elli saattir kim yazıyor mesajları? Seni kim böyle yönlendiriyor. Şov yapma, haddini bil." dedi.

Buket Aydın stüdyoyu neden terk etti? Şaban Sevinç, Buket Aydın'a ne söyledi?

BUKET AYDIN STÜDYOYU NEDEN TERK ETTİ?

Şaban Sevinç'in, "CHP delegesi kredi kartı ile saat almaya benzemez" sözlerine tepki gösteren Aydın, "Ben kredi kartıyla saat almadım. Twitter'da sürekli kredi kartı üzerinden, saat üzerinden gündem yapılmaya çalışılan benim. Sana elli saattir kim yazıyor mesajları? Seni kim böyle yönlendiriyor. Şov yapma, haddini bil." dedi.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Şaban Sevinç Buket Aydın Aydın tv100 Televizyon 3.Sayfa Gündem Magazin Haberler

Canlı yayında sert tartışma! Gazeteci Buket Aydın programı terk etti

Canlı yayında sert tartışma! Gazeteci Buket Aydın programı terk etti

 Eğitim-Sen protestosuna polis müdahalesi! 11 öğretmen gözaltına alındı

Eğitim-Sen protestosuna polis müdahalesi! 11 öğretmen gözaltına alındı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, 5 ilin valisi değişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, 5 ilin valisi değişti

 CHP lideri Özel'in, ışık açma-kapatma çağrısı yanıt buldu! Türkiye'nin birçok kentinden görüntüler geldi

CHP lideri Özel'in, ışık açma-kapatma çağrısı yanıt buldu! Türkiye'nin birçok kentinden görüntüler geldi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title