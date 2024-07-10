Buket Aydın stüdyoyu neden terk etti? Şaban Sevinç, Buket Aydın'a ne söyledi?

Gazeteci Şaban Sevinç ile Gazeteci Buket Aydın arasında canlı yayında tartışma çıktı. Aydın, Şaban Sevinç'e sert tepki göstererek canlı yayını terk etti. Peki, Buket Aydın stüdyoyu neden terk etti? Şaban Sevinç, Buket Aydın'a ne söyledi?

ŞABAN SEVİNÇ, BUKET AYDIN'A NE SÖYLEDİ?

Şaban Sevinç'in, "CHP delegesi kredi kartı ile saat almaya benzemez" sözlerine tepki gösteren Aydın, "Ben kredi kartıyla saat almadım. Twitter'da sürekli kredi kartı üzerinden, saat üzerinden gündem yapılmaya çalışılan benim. Sana elli saattir kim yazıyor mesajları? Seni kim böyle yönlendiriyor. Şov yapma, haddini bil." dedi.

BUKET AYDIN STÜDYOYU NEDEN TERK ETTİ?

Şaban Sevinç'in, "CHP delegesi kredi kartı ile saat almaya benzemez" sözlerine tepki gösteren Aydın, "Ben kredi kartıyla saat almadım. Twitter'da sürekli kredi kartı üzerinden, saat üzerinden gündem yapılmaya çalışılan benim. Sana elli saattir kim yazıyor mesajları? Seni kim böyle yönlendiriyor. Şov yapma, haddini bil." dedi.