Bugün ne sınavı var? ÖSYM, AÖF, MEB sınav takvimi! Bu hafta sonu hangi sınavlar var?

Bu hafta sonu ÖSYM ve Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) tarafından düzenlenen sınavlar var. Sınava girecek adaylar, "30 Kasım ne sınavı var?" sorusuna yanıt arıyor. Bu hafta sonu hangi sınavlar var? ÖSYM, AÖF, MEB sınav takvimi! 30 Kasım ne sınavı var? Detaylar haberimizdedir…

BU HAFTA SONU HANGİ SINAVLAR VAR?

30 Kasım 2024 ve 1 Aralık 2024 tarihlerinde ÖSYM'nin sınav takvimine göre herhangi bir sınav bulunmamaktadır. Bu nedenle, bugün ve bu hafta sonu ÖSYM tarafından herhangi bir sınav düzenlenmeyecektir. Takvime göre, ÖSYM'nin gerçekleştireceği bir sonraki sınav, 20 Ocak 2024 tarihinde yapılacak olan YDS 2024/1 İngilizce sınavıdır.

e-YDS (Elektronik Yabancı Dil Sınavı) 2024/1 İngilizce

Sınav Tarihi: 20 Ocak 2024, 13:45

Başvuru Tarihleri: 03 Ocak 2024, 14:00 - 11 Ocak 2024, 23:59

Sonuç Tarihi: 20 Ocak 2024

e-YDS (Elektronik Yabancı Dil Sınavı) 2024/2 İngilizce

Sınav Tarihi: 11 Şubat 2024, 13:45

Başvuru Tarihleri: 23 Ocak 2024 - 01 Şubat 2024

Sonuç Tarihi: 11 Şubat 2024

MEB-EKYS (Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı)

Sınav Tarihi: 18 Şubat 2024

Başvuru Tarihleri: 04 Ocak 2024, 10:00 - 11 Ocak 2024, 23:59

Geç Başvuru Günü: 18 Ocak 2024

Sonuç Tarihi: 08 Mart 2024