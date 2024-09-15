Bugün ne sınavı var? 15 Eylül Pazar sınav programı (ÖSYM) KPSS bugün mü, saat kaçta?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2024 Kamu Personel Seçme Sınavı (2024-KPSS) Ortaöğretim oturumu bugün itibarıyla başladı. Türkiye genelinde milyonlarca aday, kamu kurumlarında görev alabilmek için ter dökerken, sınavın detayları ve günün diğer önemli sınavları merak konusu oldu. Özellikle "Bugün hangi sınavlar var?" sorusu, sınav takvimini yakından takip eden adaylar ve aileleri tarafından sıkça araştırılıyor. Peki, Bugün ne sınavı var? 15 Eylül Pazar sınav programı (ÖSYM) KPSS bugün mü, saat kaçta? Detaylar haberimizde...

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI KAÇ DAKİKA?

Sınavda, adaylara "genel yetenek" ve "genel kültür" testlerinden oluşan 120 soruyu yanıtlamaları için 130 dakika süre verildi.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI SAAT KAÇTA?

1 milyon 864 bin 867 adayın başvurduğu sınav, saat 10.15'te başladı. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı.

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