Bugün ne sınavı var? 15 Eylül Pazar sınav programı (ÖSYM) KPSS bugün mü, saat kaçta?
Bugün ne sınavı var? 15 Eylül Pazar sınav programı (ÖSYM) KPSS bugün mü, saat kaçta? ÖSYM tarafından düzenlenen sınav programına göre, 15 Eylül Pazar günü KPSS sınavı yapılacak. Sınavın saatini ve diğer detayları öğrenmek için ÖSYM'nin resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2024 Kamu Personel Seçme Sınavı (2024-KPSS) Ortaöğretim oturumu bugün itibarıyla başladı. Türkiye genelinde milyonlarca aday, kamu kurumlarında görev alabilmek için ter dökerken, sınavın detayları ve günün diğer önemli sınavları merak konusu oldu. Özellikle "Bugün hangi sınavlar var?" sorusu, sınav takvimini yakından takip eden adaylar ve aileleri tarafından sıkça araştırılıyor. Peki, Bugün ne sınavı var? 15 Eylül Pazar sınav programı (ÖSYM) KPSS bugün mü, saat kaçta? Detaylar haberimizde...