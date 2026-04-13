Çağatay Ulusoy’la sarıldı, duygulandı! Köksal Baba’dan dikkat çeken paylaşım
Köksal Baba, Eşref Rüya setine yaptığı ziyarette Çağatay Ulusoy ile bir araya geldi. İlk kez tanışmasına rağmen gördüğü sıcak ilgi karşısında duygulanan fenomen isim, sarıldığı anları “sanki yıllardır tanıyormuşuz gibi” sözleriyle anlattı. Ulusoy için “çok iyi, çok temiz kalpli biri” ifadelerini kullanan Köksal Baba’nın paylaşımı kısa sürede yoğun ilgi gördü.
“SANKİ YILLARDIR TANIYORMUŞUZ GİBİ”
Köksal Baba, buluşma anını şu sözlerle anlattı:
“Bana öyle bir sarıldı ki… sanki yıllardır tanıyormuşuz gibi.”
“ÇOK TEMİZ KALPLİ BİRİ”
Ünlü oyuncuya övgü dolu sözler söyleyen Köksal Baba, “Ben insanın kalbine bakarım… Çağatay kardeşim gerçekten çok iyi, çok temiz kalpli biri” ifadelerini kullandı.