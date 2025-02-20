Bugün ne günü? 20 Şubat tarihinde ne oldu? Tarihte bugün ne oldu?

20 Şubat, dünya ve Türkiye tarihinde birçok önemli olayın yaşandığı günlerden biridir. Farklı dönemlerde gerçekleşen siyasi olaylar, kültürel gelişmeler ve bilimsel keşifler, bu tarihi özel kılan başlıca unsurlar arasında yer alır. Peki, 20 Şubat tarihinde neler oldu? 20 Şubat dünya tarihinde hangi gelişmeler yaşandı? İşte tarihte bugün gerçekleşen önemli olaylar…

TARİHTE BUGÜN NE OLDU?

1547 - VI. Edward, Westminster Abbey'de taç giyerek İngiltere Kralı oldu.

1798 - Papa VI. Pius, Louis-Alexandre Berthier tarafından görevden alındı.

1833 - Osmanlı İmparatorluğu'nun Mısır Eyaleti'nde çıkan isyanın bastırılması için, Rusya Filosu İstanbul'a geldi.

1835 - Şili'nin Concepción şehri, depremle yerle bir oldu.

1872 - Metropolitan Museum of Art, New York'ta açıldı.

20 Şubat

1877 - Çaykovski'nin Kuğu Gölü Balesi, Bolşoy Tiyatrosu'nda ilk gösterimini yaptı.

1887 - Alman İmparatorluğu, İtalya Krallığı ve Avusturya-Macaristan arasında 'Tripartite Paktı' imzalandı.

1909 - Fütürizm kelimesi ilk defa kullanıldı. İtalyan şair ve editör Filippo Tommaso Marinetti'nin Le Figaro gazetesine yazdığı Fütürist Manifesto makalesi, geçmişi unutup değişimi, özgünlüğü ve yeniliği kucaklayan sanat akımının ismini oluşturdu.

1914 - İstanbul'da ilk elektrikli tramvay sefere başladı.

1919 - Afganistan Emiri Habibullah Han, suikaste uğrayarak öldü. Kardeşi Nasrullah Han yerine Emir olduysa da, bir haftalık çok kısa süren saltanatının ardından, Amanullah Han tarafından tahttan indirilip müebbet hapse mahkûm ettirildi ve Amanullah Han, tahta çıktı.

20 Şubat tarihinde ne oldu

1933- Japon yazar Takiji Kobayashi, Japon İmparatorluğu'na bağlı antikomünist polis gücü olan Tokubetsu Koto Keisatsu'ya bağlı casuslar tarafından öldürüldü.

1938 - Adolf Hitler, Çekoslovakya ve Avusturya'daki Almanlar için kendi geleceklerini belirleme hakkı istedi.

1941 - Türkiye'de Yahudiler için transit vizesine ilişkin talimatname yayınlandı.

1944 - II. Dünya Savaşı: "Big Week" başladı ve Amerika Birleşik Devletleri bombardıman uçakları, Nazi uçak üretim merkezlerini bombaladı.

1947 - 5018 sayılı İşçi ve İşveren Sendikaları ve Sendika Birlikleri Hakkında Kanun ile Türkiye'de ilk kez sendikalara, özel bir kanun ile kurulma hakkı tanındı.

1961 - Türkiye'de ilk koalisyon kabinesi, İsmet İnönü Başkanlığında kuruldu.

1962 - Astronot John Glenn, Friendship 7 uzay aracının içinde dünya etrafında 3 defa döndü. Olay 4 saat 55 dakika sürdü.

Tarihte bugün ne oldu

1970 - Boğaziçi Köprüsü'nün temeli, Türkiye Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay ve Başbakanı Süleyman Demirel tarafından törenle atıldı. Üç yılda tamamlanan köprü, 29 Ekim 1973'te açıldı.

1971 - Uganda'da İdi Amin, kendini Devlet Başkanı ilan etti.

1988 - Dağlık Karabağ Özerk Oblastı, Azerbaycan'dan ayrılıp, Ermenistan'a katılmak için oylama yaptı. Bu olay Karabağ Savaşı'nı tetikledi.

1991 - Slovenya Parlamentosu, Yugoslavya'nın dağıtılmasını önerdi.

1993 - Güney Afrika Devlet Başkanı Frederik Willem de Klerk, ilk kez siyahların da görev aldığı kabineyi açıkladı.

2001 - Filipinler Devlet Başkanı Gloria Macapagal Arroyo, barış görüşmelerinin yeniden başlamasını sağlamak için ülkenin güneyindeki ayrılıkçı Müslümanlarla tek yanlı ateşkes yaptı.

Tarihte bugün

2001 - İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan Sümerbank eski Genel Müdürü Şükrü Karahasanoğlu, İtalya'da yakalandı.

2008 - Endonezya'nın batısında 7.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi, depremin merkez üssünün Endonezya'nın Sumatra Adasının Medan bölgesinin, 319 kilometre batısında olduğunu belirtti.

2015 - Finlandiya'da 12 Aralık 2014'te meclisten geçen eşcinsel evlilik yasası, Cumhurbaşkanı tarafından onaylandı. Yasa 2017'de yürürlüğe girdi.