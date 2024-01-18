BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR 18 OCAK | TV yayın akışı ve bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor?
18 Ocak 2024 Perşembe günü TV yayın akışı ve hangi dizilerin yayınlanacağı merak konusu oldu. Bu akşam hangi dizi var ve yeni bölümü bu akşam var mı soruları gündeme geliyor. TV8, Star TV, FOX, Show TV, Kanal D ve TRT 1 kanallarının yayın akışlarına göre; Taşıyıcı 2, Bambaşka Biri, Eyvah Babam, Survivor, Gönül Dağı, Kardeşlerim, Güldür Güldür Show gibi popüler diziler ve programlar ekranlarda olacak.
Bugün hangi diziler var ve 18 Ocak 2024 Perşembe günü televizyonda neler var, sorularının yanıtı birçok kişi tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Bu akşam hangi dizi var ve yeni bölümü bu akşam var mı gündeme geliyor. Bugün hangi diziler var araştırılıyor. 18 Ocak 2024 Perşembe TV8, Star TV, FOX, Show TV, Kanal D ve TRT 1 yayın akışı!
BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?
Yayın akışında kanallarda yayınlanan dizi, film ve programları listelenmektedir. 18 Ocak 2024 Perşembe akşamı diziler ve filmler ekranlarda oluyor. İşte, 18 Ocak 2024 Perşembe tarihinde Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8, TRT 1 yayın akışı şöyle:
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:33 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:35 İncir Ağacı
06:55 Benim Adım Melek
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:45 Diriliş "Ertuğrul"
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Gönül Dağı
23:20 Türk Sineması "Yaşamak"
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Aldatmak
00:20 Nihat Hatipoğlu İle Regaip Kandili Özel
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Kiralık Aşk
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak
16:15 Söz
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Aile Arasında (Yerli Sinema)
22:45 Aile Arasında (Yerli Sinema)
05:30 Fazilet Hanım ve Kızları,
KANAL D YAYIN AKIŞI
06:45 Güneşi Beklerken
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Camdaki Kız
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:30 Arka Sokaklar
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Mandıra Filozofu (Yerli Sinema)
22:15 Mandıra Filozofu (Yerli Sinema)
00:30 Üç Kız Kardeş
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Sandık Kokusu
12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kara
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:00 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:15 Yabani
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Hudutsuz Sevda
00:00 Kirli Sepeti
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Dizi
07:15 8'de Sağlık
08:30 Aramızda Kalmasın
11:15 Survivor 2024
12:00 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
14:00 Survivor Ekstra
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star 2024
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz