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Bugün eczaneler açık mı? 21 Haziran Cuma eczaneler kapalı mı, açık mı?

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Kurban Bayramı tatilinde Eczaneler hizmet veriyor mu, yoksa yarım gün mü çalışacaklar? Bu konuda merak edilenler ve detaylar haberimizde.

Kurban Bayramı tatili, resmi bir tatildir ve her yıl kutlanır. Ancak, bu tatilde Eczaneler genellikle hizmet verir mi, yoksa kapalı mıdır? konusu merak ediliyor. Kitapseverler, araştırma yapan öğrenciler ve sessiz bir çalışma ortamı arayan profesyoneller, güncel çalışma saatlerine ve Eczaneler hizmet durumuna dair net bir bilgiye ihtiyaç duyuyor. Bugün Eczaneler açık mı? 21 Haziran Cuma Eczaneler kapalı mı, açık mı? İşte detaylar...

BUGÜN ECZANELER AÇIK MI?

20-21 Haziran tarihlerinin sadece kamu personeli için bayram tatiline eklenmesine rağmen, eczaneler normal çalışma sistemine dönmüştür. Perşembe ve cuma günleri eczaneler, rutin saatlerde hizmet vermektedir.

Genel olarak Türkiye'de eczaneler hafta içi sabah 09.00'dan akşam 19.00'a kadar açıktır. Cumartesi günleri de bu saatlerde hizmet verirken, pazar günleri sadece nöbetçi eczaneler çalışmaktadır.

Vatandaşlar, bulundukları il ve ilçelerdeki nöbetçi eczaneleri e-Devlet aracılığıyla sorgulayarak öğrenebilirler.

Emir Ceran
Emir Ceran
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Kurban Bayramı 21 Haziran Eczane Gündem Sağlık Yaşam Güncel Haberler

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