Haberler

BUGÜN BALIKESİR'DE OKULLAR TATİL Mİ? 28 Ekim Balıkesir'de deprem nedeniyle okullar tatil edildi mi?

BUGÜN BALIKESİR'DE OKULLAR TATİL Mİ? 28 Ekim Balıkesir'de deprem nedeniyle okullar tatil edildi mi?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

28 Ekim tarihinde Balıkesir'de yaşanan deprem sonrası okulların tatil olup olmadığı merak ediliyor. Balıkesir'deki öğrenciler ve veliler, deprem nedeniyle eğitim-öğretimin durup durmadığını araştırıyor. Peki, 28 Ekim Balıkesir'de deprem nedeniyle okullar tatil edildi mi? Balıkesir'de okullar tatil mi? Detaylar haberimizde!

Balıkesir'de deprem sonrası eğitim durumu merak konusu oldu. Özellikle veliler ve öğrenciler, " Balıkesir'de okullar tatil mi?" sorusunun yanıtını araştırıyor. 27 Ekim 2025'te Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem sonrası Balıkesir'de okullar tatil mi? 28 Ekim Balıkesir'de deprem nedeniyle okullar tatil edildi mi? Detaylar haberimizde!

BALIKESİR'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Balıkesir'de son dönemde yaşanan doğal afet gelişmeleri, vatandaşların ve velilerin gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. Özellikle 28 Ekim 2025'te yaşanan deprem sonrası Balıkesir'de eğitimin durumunu merak edenler için güncel bilgiler paylaşıldı. Yetkililer, olası riskler ve güvenlik tedbirleri kapsamında eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı. Peki, Balıkesir'de okullar gerçekten tatil mi? İşte detaylar.

BALIKESİR'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Balıkesir Valiliği tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, 28 Ekim 2025 Çarşamba günü il genelinde eğitim veren tüm okullarda tatil uygulaması getirildi. Bu karar, özellikle Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 27 Ekim akşamı meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem sonrası alındı.

BUGÜN BALIKESİR'DE OKULLAR TATİL Mİ? 28 Ekim Balıkesir'de deprem nedeniyle okullar tatil edildi mi?


Valilik açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Deprem nedeniyle il genelinde 28 Ekim'de bir gün süreyle eğitim veren tüm okullar tatil edilmiş olup kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personel idari izinli sayılacaktır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Allah ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun."

Bu açıklama, hem öğrenciler hem de veliler açısından önemli bir bilgilendirme niteliği taşıyor. Deprem sonrası güvenlik önlemleri kapsamında alınan bu karar, Balıkesir genelinde eğitim faaliyetlerinin geçici olarak durdurulmasını sağladı.

28 EKİM BALIKESİR'DE DEPREM NEDENİYLE OKULLAR TATİL EDİLDİ Mİ?

27 Ekim 2025 tarihinde Sındırgı ilçesinde saat 22:48'de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem, Balıkesir'de ciddi şekilde hissedildi. Deprem sonrası yapılan risk değerlendirmesi ve hasar tespit çalışmaları sonucunda, Balıkesir Valiliği il genelinde eğitime bir gün ara verme kararı aldı.

Bu karar çerçevesinde:

Tüm devlet ve özel okullarda 28 Ekim'de eğitim yapılmayacak,

Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personel idari izinli sayılacak.

Yetkililer, vatandaşların can güvenliğini ön planda tutarak alınan bu kararın, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan sürecin yönetilmesine olanak sağladığını belirtti.

Dilara Yıldız
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'da en olmadık yere girdiler: İnsanlar sövüyor diye camları kapattık

İstanbul'da en olmadık yere girdiler: Sövüyorlar diye camları kapattık
AK Partili Derya Yanık'tan korkutan uyarı: Nüfus dönüşümü olmazsa tarihten silinip gidersiniz

AK Partili isimden korkutan uyarı: Bu olmazsa silinip gidersiniz
Emrah sahnelere geri döndü! Bu kez şarkıları değil tarzı konuşuluyor

Nereden nereye! Bir dönemin yıldız ismi sahnelere geri döndü ama...
Eşini öldürüp cinayeti sosyal medyadan itiraf etti

Eşini öldürüp cinayeti sosyal medyadan itiraf etti
İstanbul'da en olmadık yere girdiler: İnsanlar sövüyor diye camları kapattık

İstanbul'da en olmadık yere girdiler: Sövüyorlar diye camları kapattık
İç savaşın yaşandığı Sudan'dan katliam görüntüleri! Cesetler yan yana dizildi

İç savaşın yaşandığı ülkeden katliam görüntüleri
6.1'lik depremin ardından Naci Görür'den endişelendiren ilk yorum

6.1'lik depremin ardından Naci Görür'den endişelendiren ilk yorum
Profesörden 6.1'lik deprem için çarpıcı yorum: Nagazaki atom bombasına eşdeğer

6.1'lik deprem için çok konuşulacak "Nagazaki" benzetmesi
İşte Türkiye'nin alacağı Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının özellikleri

Sadece 9 ülkede var, 10. Türkiye oldu! Özellikleri de saymakla bitmez
Fenerbahçe'den maç biter bitmez Galatasaray'a olay gönderme

Maç biter bitmez Galatasaray'a olay gönderme
Karadağ'da tehlikeli gerginlik! Türklerin dükkanları yakıldı, Dışişleri harekete geçti

Türklerin dükkanları yakıldı, Dışişleri harekete geçti
Osimhen'den art arda flaş paylaşımlar

Art arda flaş paylaşımlar! Fenerbahçelilerin sabrını taşırıyor
Bakanlık affetmedi! Yetkisiz ikinci el araç satanlara dev ceza

Bakanlık affetmedi, kesilen para cezası öyle böyle değil
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.