BUGÜN BALIKESİR'DE OKULLAR TATİL Mİ? 28 Ekim Balıkesir'de deprem nedeniyle okullar tatil edildi mi?

Balıkesir'de deprem sonrası eğitim durumu merak konusu oldu. Özellikle veliler ve öğrenciler, " Balıkesir'de okullar tatil mi?" sorusunun yanıtını araştırıyor. 27 Ekim 2025'te Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem sonrası Balıkesir'de okullar tatil mi? 28 Ekim Balıkesir'de deprem nedeniyle okullar tatil edildi mi? Detaylar haberimizde!

BALIKESİR'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Balıkesir'de son dönemde yaşanan doğal afet gelişmeleri, vatandaşların ve velilerin gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. Özellikle 28 Ekim 2025'te yaşanan deprem sonrası Balıkesir'de eğitimin durumunu merak edenler için güncel bilgiler paylaşıldı. Yetkililer, olası riskler ve güvenlik tedbirleri kapsamında eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı. Peki, Balıkesir'de okullar gerçekten tatil mi? İşte detaylar.

Balıkesir Valiliği tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, 28 Ekim 2025 Çarşamba günü il genelinde eğitim veren tüm okullarda tatil uygulaması getirildi. Bu karar, özellikle Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 27 Ekim akşamı meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem sonrası alındı.









Valilik açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Deprem nedeniyle il genelinde 28 Ekim'de bir gün süreyle eğitim veren tüm okullar tatil edilmiş olup kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personel idari izinli sayılacaktır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Allah ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun."

Bu açıklama, hem öğrenciler hem de veliler açısından önemli bir bilgilendirme niteliği taşıyor. Deprem sonrası güvenlik önlemleri kapsamında alınan bu karar, Balıkesir genelinde eğitim faaliyetlerinin geçici olarak durdurulmasını sağladı.

28 EKİM BALIKESİR'DE DEPREM NEDENİYLE OKULLAR TATİL EDİLDİ Mİ?

27 Ekim 2025 tarihinde Sındırgı ilçesinde saat 22:48'de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem, Balıkesir'de ciddi şekilde hissedildi. Deprem sonrası yapılan risk değerlendirmesi ve hasar tespit çalışmaları sonucunda, Balıkesir Valiliği il genelinde eğitime bir gün ara verme kararı aldı.

Bu karar çerçevesinde:

Tüm devlet ve özel okullarda 28 Ekim'de eğitim yapılmayacak,

Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personel idari izinli sayılacak.

Yetkililer, vatandaşların can güvenliğini ön planda tutarak alınan bu kararın, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan sürecin yönetilmesine olanak sağladığını belirtti.