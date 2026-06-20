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İsrail'de ilk kez Ebola şüphesiyle bir kişinin karantinaya alındığı duyuruldu

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İsrail'de Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden dönen bir kişide Ebola şüphesi tespit edildi. Şüpheli vaka karantinaya alınırken, test sonuçlarının 48 saat içinde çıkması bekleniyor. Yetkililer filyasyon çalışmalarına başladı.

İsrail'de Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden 4 gün önce dönen bir kişinin Ebola virüsü taşıdığı şüphesiyle karantinaya alındığı açıklandı.

İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 4 gün önce ateş, baş ağrısı şikayetleriyle Hayfa kentindeki Rambam Hastanesi'ne giden şahsın Ebola şüphesiyle karantinaya alınan ilk vaka olduğu bildirildi.

Açıklamada, yapılan testlerin 48 saat içinde sonuçlanacağı ve Ebola şüphesiyle karantinaya alınan şahsın temasta bulunduğu kişilerin tespit edilmesi için filyasyon çalışmalarının başlatıldığı belirtildi.

İsrail devlet televizyonu KAN ise şüpheliye müdahalede bulunan acil yardım servisi ekiplerinin dezenfekte edildiği anlara ilişkin görüntüleri paylaştı.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (Africa CDC), Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusunda mayısta ilan edilen Ebola salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının 200'ü aştığını duyurmuştu.

Ebola salgını

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki Ituri eyaletinde açıklanan 246 şüpheli vaka ve 65 ölümün ardından 15 Mayıs'ta ülkede salgın ilan edilmişti.

DSÖ, 17 Mayıs'ta yeniden ortaya çıkan Ebola salgını nedeniyle uluslararası halk sağlığı acil durumu ilan etmişti.

Sağlık yetkililerine göre mevcut salgın, nadir bir Ebola varyantı olan "Bundibugyo" virüsünden kaynaklanıyor ve onaylanmış tedavisi veya aşısı bulunmuyor.

Kaynak: AA / Burak Dağ
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