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YKS'ye giren genç A Milli Takım'dan şikayetçi

YKS'ye giren genç A Milli Takım'dan şikayetçi Haber Videosunu İzle
YKS'ye giren genç A Milli Takım'dan şikayetçi
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Üniversitelere giriş için 2 milyon 425 bin 628 kişinin başvurduğu YKS'nin birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) adaylar sınav çıkışında konuştu. Sınavı değerlendiren bir öğrenci, "Matematik çok zordu, ama Türkçe o kadar zor değildi" dedi. Bir başka öğrenci de "Matematik çok zordu uğraştık, yapamadık. Milli Takım tabii bayağı etkiledi bizi. İnşallah seneye Türkiye maçı olmadan bir YKS olur motivasyonumuz daha yüksek olur." ifadelerini kullandı.

  • YKS'nin birinci oturumu TYT'ye 2 milyon 425 bin 628 aday başvurdu.
  • Bir aday, Dünya Kupası'na veda eden A Milli Takım'ın moral ve motivasyonunu olumsuz etkilediğini söyledi.
  • YKS maratonu yarın AYT ve YDT oturumlarıyla devam edecek.

Üniversitelere giriş için 2 milyon 425 bin 628 kişinin başvurduğu Yks'nin birinci oturumu başarıyla sona erdi. 

ADAYLARA 120 SORU YÖNELTİLDİ 

Yks'nın ilk oturumu TYT sınavında başvuru yapan 2 milyon 425 bin 628 adaya, 120 soru için 165 dakika süre verildi. Adaylara Türkçe Testi'nden 40, Sosyal Bilimler Testi'nden 20, Temel Matematik Testi'nden 40, Fen Bilimleri Testi'nden 20 olmak üzere toplam 120 soru yöneltildi. TYT oturumu saat 13.00'te sona erdi.

A MİLLİ TAKIM'I ŞİKAYET ETTİ

TYT’den çıkan adaylar, sınav sorularını ANKA Haber Ajansı’na değerlendirirken, bir öğrencinin sabah saatlerinde Dünya Kupası'na veda eden A Milli Takımdan'dan şikayetçi olduğu görüldü.

"MİLLİ TAKIM ETKİLEDİ BİZİ"

Paraguay'a yenilerek Dünya Kupası'na veda eden A Milli Takım'ın kendisini moral ve motivasyon olarak etkilediğini belirten genç öğrenci, "Vallahi matematik çok zordu uğraştık, yapamadık. Milli takım tabii bayağı etkiledi bizi. sabahın altısında kalkıp maçı izledik ve o motivasyonla girmek isterdik ama giremedik. İnşallah seneye Türkiye maçı olmadan bir YKS olur, motivasyonumuz daha yüksek olur. Onun dışında matematik çok zordu ama" sözlerini sarf etti.

HEYECAN YARIN DA DEVAM EDECEK

Sınav maratonu yarın YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) sınavı ile devam edecek. Saat 10.15'te başlayacak sınavın süresi 180 dakika olacak. Öğleden sonra ise saat 15.45'te 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) yapılacak. Sınavın süresi 120 dakika olacak.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıLeven Ergün:

BEN SAATE BİLE BAKMADIM ZATEN SEYRETMEDİMDE İYİDE OLMUŞ

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