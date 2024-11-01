BUGÜN ATV CANLI YAYIN İZLE 2024! Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm neler oldu?

ATV canlı yayın ve frekans bilgileri sorgulanırken, ATV canlı izleme linki seyirciler tarafından araştırılıyor. 1 Kasım Cuma Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir? Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm ne oldu? sorularına yanıt aranıyor. Müge Anlı nasıl canlı izlenir? ATV canlı izle!

MÜGE ANLI CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

Müge Anlı, ATV ekranlarında hafta içi her gün saat 10:00'da yayın yapıyor.

Frekans değerleri aşağıdadır;

Frekans : 12053 Mhz

Symbol Rate : 27500

FEC : 5/6

Pol : Yatay (Horizontal)

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT SON BÖLÜM NELER OLDU?

Şenol Bakırtaş, 2004 yılında eski eşinin yanından kaybolan kızı Şengül Bakırtaş'ı bulmak amacıyla Müge Anlı'dan yardım istemişti. Anne Gülden Bakırtaş'ın kaybolan kızına şiddet uyguladığı ve çocuğun gördüğü şiddet sonucu hayatını kaybetmiş olabileceği konuşuldu. Tüm bu iddiaları yanıtlamak üzere Anne Gülden Bakırtaş yayına bağlandı. Çocuğunu yıllar önce Arif Kazancıoğlu ve akrabalarının kaçırdığını iddia eden Gülden Bakırtaş, çelişkili ifadeleri yüzünden dikkat çekti.

Gülden Hanım'ın Şenol'dan sonra dini nikahlı ilişki yaşadığı Ramazan Bey yayına bağlandı. Gülden'in 6 kocası olduğunu söyleyen Ramazan Bey, Şenol Bey'in yaşadığı mağduriyetin benzerini yaşadığını ama evladını bulduğunu belirtti. Ramazan Bey, Gülden'in hamile kaldığını, "karını bırakıp bana geleceksin yoksa diğer çocuğumu kaybettiğim gibi bu bebeği de kaybederim" dediğini anlattı.

Üç arkadaşıyla gittiği Konyaaltı sahilinde sırra kadem basan Ali Can Demirci'nin kaybolduğu gün arkadaşları tarafından darp edildiğini söyleyen çok sayıda görgü şahidi ekibe ulaştı. Görgü şahitlerinden biri Ali Can'ın Hasan Hüseyin'e sarkıntılık yaptığını gördüğünü, Ali Keman'ın da "sen benim kuzenime nasıl bunu yaparsın" diyerek Ali Can'a yumruk attığını anlattı.

16 yaşındaki Nazar Ay, 4 gün önce İstanbul'dan kayıplara karıştı. Annesi Bahar Hanım onu aramak için stüdyoya geldi.

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