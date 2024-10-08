Buğra Gökce kimdir? Halk Tv konuğu Buğra Gökce kaç yaşında, nereli? Buğra Gökce biyografisi!

İsmail Küçükkaya İle Yeni Bir Sabah programının bugünkü konuğu İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökce oldu. Birçok konu hakkında yorumlarda bulunan Buğra Gökce kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Buğra Gökce kaç yaşında, nereli, kimdir soruları araştırılıyor. Halk Tv konuğu Buğra Gökce kimdir? Buğra Gökce kaç yaşında, nereli? Buğra Gökce biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

BUĞRA GÖKCE KİMDİR?

1974 yılında Ankara'da doğan Gökçe, Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nden 1995 yılında lisans, 2000 yılında yüksek lisans derecesini aldı. 2002'den itibaren TMMOB Şehir Plancıları Odası'nda çeşitli yönetim pozisyonlarında yer aldı ve 2006-2007 yıllarında Oda'nın Genel Başkanlığı görevini üstlendi.

2005'ten 2014'e kadar ODTÜ ve Gazi Üniversitelerinde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak ders verdi. 2008'de ODTÜ'de Şehir Planlama alanında doktorasını tamamladı, İngilizce yazdığı doktora tezi uluslararası bir yayınevi tarafından basıldı. Aynı yıl, İzmir 2 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Üyesi olarak atandı.

1996'da Ankara Büyükşehir Belediyesi İmar Dairesi'nde başlayan kamu görevini, çeşitli planlama çalışmaları ve Ankara 2023 Nazım Planı Koordinatörlüğü görevini üstlenerek 2009 yılına kadar sürdürdü. 2009-2010 yılları arasında ise İzmir 2 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Başkanlığı görevini yürüttü.

2009 yerel seçimleri sonrası, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Çankaya Belediyesi'ne geçişine izin verilmediği için memuriyetten istifa ederek Çankaya Belediyesi'nde Başkan Yardımcılığı görevine başladı. 2014 yerel seçimlerinden sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı olarak atandı ve aynı yılın Ekim ayında Genel Sekreter Yardımcılığı görevine getirildi. Çok sayıda akademik yayını bulunan Gökçe, şehir planlama, kentsel tasarım, ulaşım ve yapı teknolojileri gibi konularda çalışmalar gerçekleştirdi.

2016 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği'ne vekaleten atanmasının ardından, 2017'de bu göreve asaleten getirildi ve 2022 yılına kadar bu görevi yürüttü. 1 Haziran 2022'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Genel Sekreter Yardımcılığı görevine getirildi ve 1 Şubat 2023'te İETT Genel Müdürü oldu.

2024 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday adayı olduğunu açıklaması üzerine, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı görevinden istifa etti.