BUDO seferleri iptal mi? 9 OCAK BUDO İPTAL SEFERLER! BUDO hangi seferler iptal?

BUDO seferleri iptal mi sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Olumsuz hava koşulları sebebiyle hangi seferler iptal edilecek merak konusu oldu. Arama motorlarında BUDO iptal edilen seferler sorgulatılıyor. Peki, BUDO seferleri iptal mi? BUDO hangi seferler iptal? Detaylar haberimizde...

BUDOSEFERLERİ İPTAL Mİ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul'u etkisi altına alan olumsuz hava şartları nedeniyle BUDO ve Şehir Hatlarında bugün yapılacak bazı seferler iptal edildi. İstanbul Liman Başkanlığı kararıyla Şehir Hatlarında bazı seferlerin, ikinci bir duyuruya kadar yapılmayacağı ve diğer seferlerde iptaller ve gecikmeler yaşanabileceği bildirildi.

9 OCAK BUDO İPTAL SEFERLER!

Bursa Deniz Otobüsleri'nde (BUDO) iptal edilen seferler ise şu şekilde:

07: 00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08: 30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

09: 30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09: 30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

10: 00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

11: 30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

11: 30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)

12: 55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

16: 00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

16: 30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

19: 00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

19: 30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)