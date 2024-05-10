Buddha'nın kim olduğu ve ne anlama geldiği merak ediliyor. Hint felsefesinin önemli figürlerinden biri olan Buddha'nın hayatı araştırılıyor. Buddha, MÖ 6. veya 5. yüzyılda Hindistan'da yaşamıştır. Peki, Buddha kimdir? Buddha kime denir? Budizm neyi savunur?

Babası, Siddhartha'nın dünyevi zevklerden ve acılardan kaçınarak bir keşiş olarak yaşamasını ister. Siddhartha aydınlanmayı aramak için bir keşiş olarak yaşamaya başladı.

Bir gece meditasyon yaparken Siddhartha, tüm acı ve ıstırabın kaynağını ve insanın bu döngüden nasıl kurtulabileceğini anlamış ve bu anlayışıyla "Buddha" olmuştur.