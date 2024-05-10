Buddha kimdir? Buddha kime denir? Budizm neyi savunur?
Budizm'in kurucusu olarak kabul edilen Buddha, bu felsefenin temelini oluşturur. Budizm, hayatı ve evreni anlamlandırma ve kişisel aydınlanmayı hedefleyen bir öğretidir. Peki, Buddha kimdir? Buddha kime denir? Budizm neyi savunur? İşte detaylar!
Buddha'nın kim olduğu ve ne anlama geldiği merak ediliyor. Hint felsefesinin önemli figürlerinden biri olan Buddha'nın hayatı araştırılıyor. Buddha, MÖ 6. veya 5. yüzyılda Hindistan'da yaşamıştır. Peki, Buddha kimdir? Buddha kime denir? Budizm neyi savunur?
BUDDHA NEDİR?
Buddha, Sanskritçe dilinde "Aydınlanmış" veya "Uyanmış" anlamına gelir. Buddha, Hint felsefesinin ve dini düşüncesinin en önemli figürlerinden biridir. Budizm'in kurucusu olarak bilinir. MÖ 6. veya 5. yüzyılda Hindistan'da yaşamıştır.
BUDDHA KİMDİR?
Siddhartha olarak bilinen tarihsel bir figürü ifade eder. Buddha diğer adıyla Siddhartha MÖ 6. veya 5. yüzyılda Hindistan'da yaşamış bir prenstir. BuddhaBudizm'in kurucusu olarak kabul edilir.
Babası, Siddhartha'nın dünyevi zevklerden ve acılardan kaçınarak bir keşiş olarak yaşamasını ister. Siddhartha aydınlanmayı aramak için bir keşiş olarak yaşamaya başladı.
Bir gece meditasyon yaparken Siddhartha, tüm acı ve ıstırabın kaynağını ve insanın bu döngüden nasıl kurtulabileceğini anlamış ve bu anlayışıyla "Buddha" olmuştur.
BUDİZM NEDİR?
Buddha'nın öğretileri Dört Asil Gerçek ve Sekiz Katlı Yol gibi temel prensipler üzerine kuruludur. Budizm, insanın acı çekmesinin nedenlerini ve bu acılardan nasıl kurtulabileceğini anlatır.