Bu sene Cumhuriyet'in kaçıncı yılı?

Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 28 ve 29 Ekim günlerinde çeşitli törenler ve etkinlikler Düzenlenecek. Peki, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun üzerinden bu yıl kaç yıl geçti?

CUMHURİYET NE ZAMAN İLAN EDİLDİ?

Cumhuriyet, 29 Ekim 1923 tarihinde ilan edilmiştir. Bu tarih, Türk milletinin uzun ve zorlu bir mücadelenin ardından egemenliği kayıtsız şartsız millete devrettiği, yani halkın kendi kaderini tayin etme hakkını kazandığı en önemli dönüm noktalarından biridir. Cumhuriyet'in ilanı, sadece bir yönetim biçimi değişikliğini değil, aynı zamanda çağdaş, özgür ve demokratik bir devletin temellerinin atılmasını da simgeler. Bu nedenle 29 Ekim, Türkiye tarihinin en anlamlı ve gurur verici günlerinden biri olarak kabul edilir.

Cumhuriyet'in ilanına giden süreç, Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde başlayan çöküşle yakından ilişkilidir. 1914'te başlayan Birinci Dünya Savaşı, Osmanlı Devleti'nin sonunu hazırlayan bir sürecin kapısını araladı. Savaşın ardından imzalanan Mondros Ateşkes Anlaşması ile ülke toprakları fiilen işgal altına girdi. Ancak Türk milleti bu durumu kabullenmedi. Mustafa Kemal Paşa önderliğinde başlayan Milli Mücadele, bağımsızlık ve özgürlük için verilen kararlı bir direnişin simgesi oldu.

1919 yılında Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a çıkışıyla Kurtuluş Savaşı resmen başlamış oldu. Ardından Amasya Genelgesi, Erzurum ve Sivas Kongreleri ile ulusal egemenliğe dayalı yeni bir yönetim anlayışı şekillenmeye başladı. "Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır." sözü, bu dönemin temel ilkesini oluşturdu. 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi açılarak millet iradesine dayalı yeni bir yönetimin ilk adımı atıldı.

Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasının ardından, sıra devletin yönetim biçiminin belirlenmesine geldi. Osmanlı Saltanatı 1 Kasım 1922'de kaldırıldı. Bu gelişme, artık yeni bir devletin temellerinin atıldığını açıkça gösteriyordu. 29 Ekim 1923 günü, Mustafa Kemal Paşa'nın önerisiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan oylamada "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir." ilkesi doğrultusunda Cumhuriyet yönetimi resmen kabul edildi. Aynı gün Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı seçildi.

Cumhuriyet'in ilanı, sadece siyasal bir dönüşüm değil, aynı zamanda toplumsal bir devrim niteliği taşır. Halk, artık yönetilen değil, yönetime katılan bir unsur haline gelmiştir. Bu dönemde yapılan inkılaplarla birlikte eğitim, hukuk, ekonomi ve toplumsal yaşam alanlarında köklü değişiklikler gerçekleşti. Kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanınması, Latin alfabesinin kabulü, eğitimde laiklik ilkesinin benimsenmesi gibi yenilikler, Cumhuriyet'in çağdaş uygarlık seviyesine ulaşma hedefinin en somut göstergeleridir.

Bugün Cumhuriyet, Türk milletinin özgürlüğünün, birliğinin ve bağımsızlığının simgesi olarak yaşamaya devam etmektedir. Her yıl 29 Ekim'de büyük bir coşku ve gururla kutlanan Cumhuriyet Bayramı, sadece geçmişin bir hatırlatıcısı değil, aynı zamanda geleceğe olan inancın da bir ifadesidir. Cumhuriyet'in ilanı, Türk halkının kaderini eline aldığı, iradesine sahip çıktığı ve modern Türkiye'nin temellerini attığı en büyük devrimlerden biridir. Bu nedenle 29 Ekim 1923 tarihi, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin taçlandığı gün olarak daima hatırlanacaktır.

BU SENE CUMHURİYET'İN KAÇINCI YILI?

Bu sene Cumhuriyet'in 102. yılı kutlanacak.