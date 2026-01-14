Haberler

"Bu kış sert geçecek" diyen meteoroloji uzmanı lapa lapa kar için tarih verdi

'Bu kış sert geçecek' diyen meteoroloji uzmanı lapa lapa kar için tarih verdi
Güncelleme:
İstanbul'da beklenen yoğun kar yağışı henüz etkisini göstermese de meteoroloji uzmanlarına göre hava koşullarında belirgin bir değişim kapıda. Yapılan değerlendirmelerde, 18 Ocak sonrasında Karadeniz üzerinden gelecek daha soğuk hava kütlesiyle birlikte soğukların artacağı, şubat ve mart aylarında ise kar yağışlarının daha güçlü ve etkili olabileceği belirtildi. Ayrıca bu kışın son 9 yılın en çetin dönemlerinden biri olabileceği belirtiliyor.

  • Afyon Kocatepe Üniversitesi öğretim üyesi Okan Bozyurt, İstanbul'da asıl kar yağışının şubat ve mart aylarında görülebileceğini söyledi.
  • Okan Bozyurt, 19, 20 ve 21 Ocak tarihlerinde gece sıcaklıklarının iç kesimlerde -10 derece ve altına düşeceğini ve kuzey, iç ve doğu bölgelerde kuvvetli buzlanma beklediğini belirtti.
  • Okan Bozyurt, bu yılın son 9 yılın en soğuk kışı olacağını ve şubat ayında sıcaklıkların mevsim normallerinin altına düşebileceğini ifade etti.

Ocak ayının ortasına yaklaşılırken İstanbul'da beklenen kar yağış bir türlü gelmedi. Meteoroloji uzmanlarının uyarıları yakından izlenirken, kentte barajlar hala kritik seviyede. İstanbul'da pazartesi günü eğitim-öğretime ara verilmesine rağmen kar, yalnızca bazı ilçelerde kısa süreli ve yer yer etkili oldu.

ASIL KAR YAĞIŞI ŞUBAT VE MART'TA

Afyon Kocatepe Üniversitesi öğretim üyesi Okan Bozyurt, TRT Haber ekranlarında yaptığı değerlendirmede İstanbul için asıl kar yağışının şubat ve mart aylarında görülebileceğini söyledi. Bozyurt, daha önceki açıklamalarında olduğu gibi aralık ve ocak döneminde İstanbul'da etkili ve uzun süreli bir kar yağışı ihtimalinin düşük olduğunu ifade etti.

"ALÇAK KESİMLERDE KAR BİRİKİMİ BEKLEMİYORUM"

Bozyurt, İstanbul'da kar yağışını beklediğini ancak bunun aralık ve ocakta yoğun şekilde gerçekleşmesini öngörmediğini belirtti. Bu dönemlerde karın daha sınırlı kalabileceğini söyleyen Bozyurt, asıl yoğun yağışların şubat ve martta görüldüğünü vurguladı. İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar geçişleri yaşanabileceğini dile getiren Bozyurt, alçak kesimlerde ise "çok korkutucu bir kar birikimi" beklemediğini kaydetti.

YENİ DALGA 18 OCAK'TA GELİYOR

Bozyurt, ülkemizde kar yağışının çarşamba gününe kadar etkisini sürdüreceğini, ardından sistemin hızlı şekilde Türkiye'yi terk edeceğini söyledi. 18 Ocak'tan sonra ise Karadeniz üzerinden daha soğuk bir hava kütlesinin geleceğini belirten Bozyurt, özellikle 19, 20 ve 21 Ocak tarihlerine dikkat çekti.

Bozyurt, "Özellikle 19, 20 ve 21 Ocak tarihlerinde gece sıcaklıkları iç kesimlerde -10 derece ve daha aşağılara düşecek ve dolayısıyla yurdun kuzey, iç ve doğu bölgelerinde kuvvetli buzlanma bekliyorum." dedi.

"25 OCAK'TA DA KUVVETLİ BİR SİSTEM VAR"

25 Ocak sonrasına ilişkin değerlendirmesinde ise Balkanlar ve Karadeniz üzerinden kuvvetli bir sistem ihtimalinin bulunduğunu ancak şu aşamada net konuşmak için erken olduğunu ifade eden Bozyurt, "25 Ocak'tan sonra Balkanlar ve Karadeniz üzerinden kuvvetli bir sistem bekliyorum ama şu anda bu çok net değil. Dolayısıyla yurdun kuzey, iç ve doğu bölgelerinde etkili kar yağışları ocak sonu itibariyle görülebilir." ifadelerini kullandı.

SON 9 YILIN EN SOĞUK KIŞI OLACAK

Bozyurt, 2016'dan bu yana kış mevsiminin belirgin şekilde sert geçmediğini belirterek bu yıla ilişkin daha çetin bir tablo öngördüğünü söyledi. Daha önce dile getirdiği "Son 9 yılın en soğuk kışını bekliyorum" değerlendirmesini hatırlatan Bozyurt, son gelişmelerin de bu beklentiyi desteklediğini ifade etti.

Bozyurt, şubat ayında sıcaklıkların mevsim normallerinin altına düşebileceğini, sert kış koşullarının ise mart ayının ilk yarısına kadar etkisini sürdürebileceğini söyledi.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
Haberler.com
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Meteoroloji Uzmanı Sakallı Arif Hoca daha doğru tahminler yapıyor.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Hadi inşAllah

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

