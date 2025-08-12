Bu görüntü Türkiye'nin çatısında çekildi! Saç ve sakalları dondu
Türkiye'nin çatısı olarak bilinen Ağrı Dağı'na tırmanan 12 kişilik yabancı turist grubu, -20 dereceye ve zorlu arazi şartlarına rağmen zirveye ulaşmayı başardı. Zirvedeki soğuk nedeniyle turistlerin saç ve sakalları dondu.
Ağrı Dağı'na tırmanan 12 kişilik yabancı turist grubu, -20 dereceyi bulan soğuk ve yoğun sis altında zorlu bir tırmanış gerçekleştirdi. Yaklaşık 10 saat süren yolculuğun ardından sabahın erken saatlerinde zirveye ulaşan ekip, Türkiye'nin en yüksek noktasında eşsiz manzaraya tanık oldu.
SAÇ VE SAKALLARI DONDU
Yerel dağ rehberi Resul Civaş, grupta ABD, Hollanda ve İngiltere'den turistlerin yer aldığını belirterek, "Hava çok soğuktu ve yoğun sis vardı. Tüm bu zorluklara rağmen ekibimizi zirveye ulaştırdık. Gerçekten kutlanacak bir tırmanış oldu" dedi.
Zirvede yaşanan şiddetli soğuk nedeniyle turistlerin saç ve sakallarının donduğu görüldü.