Bu görüntü Türkiye'nin çatısında çekildi! Saç ve sakalları dondu

Bu görüntü Türkiye'nin çatısında çekildi! Saç ve sakalları dondu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Bu görüntü Türkiye'nin çatısında çekildi! Saç ve sakalları dondu
Haber Videosu

Türkiye'nin çatısı olarak bilinen Ağrı Dağı'na tırmanan 12 kişilik yabancı turist grubu, -20 dereceye ve zorlu arazi şartlarına rağmen zirveye ulaşmayı başardı. Zirvedeki soğuk nedeniyle turistlerin saç ve sakalları dondu.

Ağrı Dağı'na tırmanan 12 kişilik yabancı turist grubu, -20 dereceyi bulan soğuk ve yoğun sis altında zorlu bir tırmanış gerçekleştirdi. Yaklaşık 10 saat süren yolculuğun ardından sabahın erken saatlerinde zirveye ulaşan ekip, Türkiye'nin en yüksek noktasında eşsiz manzaraya tanık oldu.

SAÇ VE SAKALLARI DONDU

Yerel dağ rehberi Resul Civaş, grupta ABD, Hollanda ve İngiltere'den turistlerin yer aldığını belirterek, "Hava çok soğuktu ve yoğun sis vardı. Tüm bu zorluklara rağmen ekibimizi zirveye ulaştırdık. Gerçekten kutlanacak bir tırmanış oldu" dedi.

Zirvede yaşanan şiddetli soğuk nedeniyle turistlerin saç ve sakallarının donduğu görüldü.

Bu görüntü Türkiye'nin çatısında çekildi! Saç ve sakalları dondu

Bu görüntü Türkiye'nin çatısında çekildi! Saç ve sakalları dondu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdullah Karlıdağ - Turizm
Gurbetçilere sınırda ceza şoku: Sen gel 1 ay gez sonra cezayı öde

Gurbetçilere sınırda ceza şoku! Bırakıp gidemeyince deliye döndüler
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıİDO BEY:

Ağrı dağı diye geçiyor fakat ığdırın içinde:))

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarızırzop:

Doğubeyazıt Iğdırın ilçesiyse haklısın

yanıt0
yanıt0
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe yeni kalecisini buldu

Fenerbahçe yeni eldivenini buldu! Kaleye geçmeleri imkansız
Ronaldo, 2 çocuğunun annesi olan sevgilisine 9 yıl sonra evlilik teklifi etti

2 çocuğunun annesi olan sevgilisine 9 yıl sonra evlilik teklifi etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.