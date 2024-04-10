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Bu belirtiler varsa doktorunuzu arayın! DÜŞÜK BELİRTİLERİ neler? Düşük tehlikesi nasıl anlaşılır?

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Bazı anne adaylarının, gebeliğin ilk süreçlerinde düşük riski yaşayabilme ihtimalleri var. Bu sürece giren her çiftin merak ettiği soru ise düşük belirtilerinin neler olduğu. Düşük yaşayabilme ihtimalini göz önüne alan anne adayları, düşük belirtilerini araştırıyor. Peki düşük nasıl oluşur? Düşük belirtileri nelerdir? Düşük yaptığını hisseden bir anne adayı ne yapmalı? İşte merak edilenler...

DÜŞÜK BELİRTİLERİ NELER?

En sık aranan konular arasında, adayların "düşük yapma belirtileri" ve "düşük tehlikesi belirtileri" gibi konular yer alıyor. Düşük her zaman aynı belirtilerle ortaya çıkmaz, ancak genellikle şu belirtiler görülebilir:

Bu belirtiler varsa doktorunuzu arayın! DÜŞÜK BELİRTİLERİ neler? Düşük tehlikesi nasıl anlaşılır?

  • Vajinada hafif veya şiddetli kanama: İç çamaşırında hafif lekelenme veya kahverengimsi akıntılar, ağır kanamaya kadar değişebilir ve birkaç gün içinde azalıp sona erebilir.
  • Karnın alt kısmında kramp ve ağrı
  • Vajinadan doku veya sıvı gelmesi
  • Ateş
  • Şiddetli bulantı veya kusma
  • Şiddetli sırt ağrısı
  • Şiddetli bel ağrısı
  • Memede hassasiyet
  • Kilo kaybı
  • Beyaz veya pembemsi renkte mukus
  • Kasılmalar
  • Hamilelik belirtilerinde azalma veya kaybolma

Bu belirtiler genellikle bir hafta kadar devam eder, ancak nadiren 10-15 güne kadar uzayabilir. Düşük yapma belirtileri, hamilelikte yaşanan herhangi bir anormalliği belirlemek ve uygun tedaviyi almak için önemlidir.

Bu belirtiler varsa doktorunuzu arayın! DÜŞÜK BELİRTİLERİ neler? Düşük tehlikesi nasıl anlaşılır?

DÜŞÜK NASIL ANLAŞILIR?

Düşük durumunda, genellikle vajinal kanama ve karın ağrısı bir arada görülür. Bununla birlikte, düşük sırasında şiddetli karın krampı ve doku parçalarının atılması da meydana gelebilir. Her kadında belirtiler farklılık gösterebilir ancak genellikle şiddetli karın krampları ve yoğun kanama en yaygın belirtiler arasındadır. Bu belirtiler, ciddi bir durumu işaret edebileceğinden, düşük yaşayan veya bunu düşünen kadınlar için önemli uyarı işaretleridir.

Bu belirtiler varsa doktorunuzu arayın! DÜŞÜK BELİRTİLERİ neler? Düşük tehlikesi nasıl anlaşılır?

DÜŞÜK SONRASI KANAMA NE KADAR SÜRER?

Düşük sonrası kanama süresi ve şiddeti kadından kadına değişebilir. Hafif bir düşükten sonra kanama genellikle birkaç gün sürebilirken, daha ciddi düşüklerde kanama süresi daha uzun olabilir. Bu süreç, doktor tarafından yapılan değerlendirmelerle ve kadının fizyolojik durumuyla da değişebilir.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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