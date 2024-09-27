Bu akşam Kara Ağaç Destanı var mı? Kara Ağaç Destanı ne zaman başlıyor?

Kara Ağaç Destanı 18. Bölüm fragmanı yayınlandı. Kara Ağaç Destan yeni bölümde bizi neler bekliyor? Ömer'in tutuklanarak cezaevine gönderilmesi herkesi şaşkına çeviriyor. Cuma akşamları TRT 1 ekranlarında yayınlanan başarılı ve sevilen dizi yeni sezonuyla bu akşam başlayacak. Peki, Bu akşam Kara Ağaç Destanı var mı? Kara Ağaç Destanı ne zaman başlıyor?

KARA AĞAÇ DESTANI KONUSU NEDİR?

"Kara Ağaç Destanı"nda; 1950 ve 1970'li yıllarda Anadolu'nun kadim topraklarında iyiliğin yanında kötülüğün, varlığın dünyası ile yokluğun gerçeği yan yana anlatılırken heyecan, hüzün ve sevda kalplere dokunacak.

KARA AĞAÇ DESTANI HANGİ GÜN YAYINLANIYOR?

'Kara Ağaç Destanı' Cuma günü 20:00 'da TRT 1 ekranlarında yayınlanıyor.

KARA AĞAÇ DESTANI YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kara Ağaç Destanı 18. Bölüm fragmanı yayınlandı. Kara Ağaç Destan yeni bölümde bizi neler bekliyor? Ömer'in tutuklanarak cezaevine gönderilmesi herkesi şaşkına çevirir. Sultan, Ömer'in masum olduğunu, her şeyi Celal Ağa'nın yaptığını ispatlamak için çabalar. Savcı da Sultan'a destek verir ve Celal Ağa'nın konağında arama emri çıkartır. Bunu haber alan Celal Ağa ne yapacaktır? Savcı ve Sultan konakta bir delil bulabilecekler midir?

Asiye konakta hapis hayatı yaşarken Celal Ağa'nın ona yeni bir bedel ödeteceğinden habersizdir. Naile'nin kaderi ise İlyas'ın ellerindedir. Asiye ile vedalaşan Naile'ye İlyas merhamet edecek midir?

Celal Ağa düşmanlarıyla bir bir hesaplaşırken hiç beklemediği bir yerden saldırı alacaktır. Aklındaki tek soru bu gizli düşmanın kim olduğudur. Çok geçmeden cevabını da bulacaktır. Bu gizli düşman abisi Alaz Ahmet'ten başkası değildir.