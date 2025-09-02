Televizyon izleyicileri için her gün ayrı bir heyecan taşıyor. 2 Eylül 2025 Salı akşamı da hem diziler hem filmler hem de eğlence programlarıyla dolu bir yayın akışı ekranlara geliyor. Peki, bu akşam hangi diziler var? 2 Eylül 2025 yayın akışı: İşte ATV, Kanal D, NOW TV, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8'in ayrıntılı Salı akşamı yayın akışı....

Salı günleri televizyon ekranlarında iddialı yapımlar öne çıkıyor. ATV'de güçlü bir dram dizisi "Gözleri Karadeniz" prime time'da izleyicilerle buluşurken, Star TV'de merakla takip edilen "Kral Kaybederse" ekranlara geliyor. TRT 1 ise farklı bir konseptle dikkat çeken "Geleceğin Savaşı" dizisini yayınlıyor.

Bunların yanı sıra Show TV'de eğlenceli skeç programı "Güldür Güldür Show", TV8'de ise rekabetin doruğa çıktığı "MasterChef Türkiye" ekrana taşınıyor.

ATV: 20.00'de "Gözleri Karadeniz" yeni bölümüyle ekranda olacak.

KANAL D: Salı akşamına nostalji damgasını vuruyor. 20.00'de Türk sinemasının unutulmaz yapımı "İnek Şaban" izleyiciyle buluşuyor.

NOW TV (FOX TV): Akşam saatlerinde eğlence ön planda. 20.00'de bol kahkahalı film "Çakallarla Dans 6" ekranlarda olacak.

SHOW TV: 20.00'de seyirciyi güldürmeye hazırlanan "Güldür Güldür Show" yayınlanacak.

STAR TV: 20.00'de dram türündeki popüler dizi "Kral Kaybederse" prime time kuşağında izleyiciyle buluşacak.

TRT 1: 20.00'de geleceğe ışık tutan yeni yapım "Geleceğin Savaşı" izlenebilecek.

TV8: 20.00'de rekabetiyle gündemden düşmeyen "MasterChef Türkiye" ekranlara gelecek

2 EYLÜL YAYIN AKIŞI

2 Eylül 2025 Salı ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)

20:00 Gözleri Karadeniz

22:30 Gözleri Karadeniz

2 Eylül 2025 Kanal D yayın akışı (Bu akşam Kanal D'de hangi diziler var?)

20:00 İnek Şaban

21:45 İnek Şaban

23:45 Eşref Rüya

2 Eylül 2025 Salı NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)

20:00 Çakallarla Dans 6

22:30 Çakallarla Dans 6

2 Eylül 2025 Salı SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Ya Sonra

2 Eylül 2025 Salı STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?)

20:00 Kral Kaybederse

22:45 Rina

2 Eylül 2025 Salı TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?)

20:00 Geleceğin Savaşı

2 Eylül 2025 Salı TV8 yayın akışı (Bu akşam TV8'de hangi diziler var?)

20:00 MasterChef Türkiye

