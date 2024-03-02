Bu akşam (Cumartesi) hangi diziler var? Kanallarda neler var? Hangi diziler yayınlanacak? Cumartesi akşamı televizyon kanallarında hangi dizilerin yayınlanacağını merak edenler için bir rehber. İşte bu akşamın dizi programı ve kanallarda yayınlanacak diğer programlar hakkında bilgi. Bu akşam (Cumartesi) hangi diziler var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, Now, ATV'de hangi diziler yayınlanacak?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Karaoğlan Geliyor (Yerli Sinema)

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Kızılcık Şerbeti

15:20 Sandık Kokusu

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Kızılcık Şerbeti

03:00 Bahar

05:30 Yeni Gelin

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV'de Hafta Sonu

10:00 Ateş Kuşları

13:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

16:00 Aldatmak

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

00:20 Kuruluş Osman

03:20 Ateş Kuşları

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

D Cumartesi 13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Yargı

16:00 Taş Kağıt Makas

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

Hafta Sonu 20:00 Üç Kız Kardeş

00:15 Taş Kağıt Makas

02:30 Taş Kağıt Makas

04:30 Arda'nın Mutfağı

NOW TV YAYIN AKIŞI

07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

Arası 11:20 Yabani

14:30 Şahane Hayatım

16:00 Gaddar

19:00 Gülbin Tosun Now Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Bursa Bülbülü (Yerli Sinema)

01:30 Kirli Sepeti

03:45 Adım Farah

06:00 İnadına Aşk

STAR TV YAYIN AKIŞI

08:30 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:30 Ayrıcalıklı Rotalar

10:15 Sakla Beni

13:00 Ömer

16:00 Yerli Dizi Tekrarı

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Beni Satan Casus (Yabancı Sinema)

22:00 Beni Satan Casus (Yabancı Sinema)

00:45 Koruyucu (Yabancı Sinema)

02:15 Koruyucu (Yabancı Sinema)

03:30 Erkenci Kuş

04:30 Cesur İtfaiyeci (Yabancı Sinema)

06:15 Söz

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Tuzak

07:45 Süper Bir Takım

08:00 Türkiye'nin Doktorları

09:00 Bir Yemek Olsan

10:00 Gazete Magazin

14:15 Cevap Ver Türkiye

16:30 Çarkıfelek

20:00 Survivor All Star 2024

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Gazete Magazin

05:00 Tuzak

TRT 1 YAYIN AKIŞI