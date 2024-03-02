Bu akşam (Cumartesi) hangi diziler var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV'de hangi diziler yayınlanacak?
Hafta sonunu evde geçirecek olanlar bu akşam hangi dizilerin olduğunu merak ediyor. Birçok kişi televizyonda hangi dizi veya filmlerin yayınlanacağını araştırıyor. Bu akşam (Cumartesi) hangi diziler yayınlanacak? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW ve ATV'de hangi diziler ekranlara gelecek? İşte bu akşamın dizi programı!
Bu akşam (Cumartesi) hangi diziler var? Kanallarda neler var? Hangi diziler yayınlanacak? Cumartesi akşamı televizyon kanallarında hangi dizilerin yayınlanacağını merak edenler için bir rehber. İşte bu akşamın dizi programı ve kanallarda yayınlanacak diğer programlar hakkında bilgi. Bu akşam (Cumartesi) hangi diziler var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, Now, ATV'de hangi diziler yayınlanacak?
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 08:00 Karaoğlan Geliyor (Yerli Sinema)
- 10:00 Cumartesi Sürprizi
- 13:00 Kızılcık Şerbeti
- 15:20 Sandık Kokusu
- 18:25 Hafta Sonu Ana Haber
- 20:00 Güldür Güldür Show
- 23:45 Kızılcık Şerbeti
- 03:00 Bahar
- 05:30 Yeni Gelin
ATV YAYIN AKIŞI
- 07:30 ATV'de Hafta Sonu
- 10:00 Ateş Kuşları
- 13:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
- 16:00 Aldatmak
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Kardeşlerim
- 00:20 Kuruluş Osman
- 03:20 Ateş Kuşları
KANAL D YAYIN AKIŞI
- 07:00 Yabancı Damat
- 08:30 Konuştukça
- 09:45 Magazin D Cumartesi
- 13:00 Arda'nın Mutfağı
- 14:00 Yargı
- 16:00 Taş Kağıt Makas
- 18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
- 20:00 Üç Kız Kardeş
- 00:15 Taş Kağıt Makas
- 02:30 Taş Kağıt Makas
- 04:30 Arda'nın Mutfağı
NOW TV YAYIN AKIŞI
- 07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri
- 08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
- 11:15 Ekonomi Arası
- 11:20 Yabani
- 14:30 Şahane Hayatım
- 16:00 Gaddar
- 19:00 Gülbin Tosun Now Ana Haber Hafta Sonu
- 20:00 Bursa Bülbülü (Yerli Sinema)
- 01:30 Kirli Sepeti
- 03:45 Adım Farah
- 06:00 İnadına Aşk
STAR TV YAYIN AKIŞI
- 08:30 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
- 09:30 Ayrıcalıklı Rotalar
- 10:15 Sakla Beni
- 13:00 Ömer
- 16:00 Yerli Dizi Tekrarı
- 18:15 Star Haber
- 19:00 Çok Güzel Hareketler 2
- 20:00 Beni Satan Casus (Yabancı Sinema)
- 22:00 Beni Satan Casus (Yabancı Sinema)
- 00:45 Koruyucu (Yabancı Sinema)
- 02:15 Koruyucu (Yabancı Sinema)
- 03:30 Erkenci Kuş
- 04:30 Cesur İtfaiyeci (Yabancı Sinema)
- 06:15 Söz
TV8 YAYIN AKIŞI
- 06:00 Tuzak
- 07:45 Süper Bir Takım
- 08:00 Türkiye'nin Doktorları
- 09:00 Bir Yemek Olsan
- 10:00 Gazete Magazin
- 14:15 Cevap Ver Türkiye
- 16:30 Çarkıfelek
- 20:00 Survivor All Star 2024
- 00:15 Survivor Ekstra
- 01:30 Gazete Magazin
- 05:00 Tuzak
TRT 1 YAYIN AKIŞI
- 06:00 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
- 06:10 Bir Sevdadır
- 08:00 Kara Ağaç Destanı
- 14:20 Mehmed: Fetihler Sultanı
- 17:50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
- 19:00 Ana Haber
- 20:00 Gönül Dağı
- 00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
- 01:50 Mehmed: Fetihler Sultanı
- 04:30 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
- 05:30 Kapanış