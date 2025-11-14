Yeni sezonun en iddialı yapımlarından biri olarak öne çıkan "Ben Onun Annesiyim" için geri sayım sürerken, heyecan giderek artıyor. Yayın tarihine çok az bir süre kala peş peşe paylaşılan iki yeni fragman, izleyicilerden yoğun ilgi gördü. Güçlü oyuncu kadrosu ve çarpıcı öyküsüyle dikkat çeken dizi, daha başlamadan sosyal medyanın gündemine oturarak sezonun en çok konuşulan projelerinden biri olmayı başardı. Peki,Bu akşam Ben Onun Annesiyim yayınlanacak mı? Ben Onun Annesiyim bu akşam var mı yok mu?

BEN ONUN ANNESİYİM KONUSU NE?

"Ben Onun Annesiyim", yıllar önce haksız yere kocasını öldürmekle suçlanıp cezaevine giren Ayşe'nin ( Funda Eryiğit ) dramatik hikâyesini anlatıyor. Uzun bir mahkûmiyetin ardından özgürlüğüne kavuşan Ayşe'nin tek amacı, yıllardır ayrı kaldığı kızına ulaşmaktır. Ancak kader, onun önüne beklenmedik bir engel çıkarır: Kızı artık başka bir aile tarafından evlat edinilmiş ve Ayşe'nin varlığından habersizdir. Annelik duygusuyla yanıp tutuşan Ayşe, bu gerçeği kabullenmekte zorlanır ve çocuğuna yeniden kavuşmak için her şeyi göze alır.

BEN ONUN ANNESİYİM OYUNCULARI KİM?

Dizinin başrollerinde Funda Eryiğit, Caner Cindoruk ve Zerrin Tekindor yer alıyor. Onlara Günay Karacaoğlu, Serhat Özcan, Gürsu Gür, Zeynep Özder, Azra Aksu ve Sema Öztürk gibi başarılı oyuncular eşlik ediyor. Her biri karakterine kattığı derinlikle dizinin dramatik yapısını güçlendiriyor ve hikâyenin duygusal yönünü ön plana çıkarıyor.

BU AKŞAM BEN ONUN ANNESİYİM YAYINLANACAK MI?

NOW TV 14 Kasım yayın akışı:

BEN ONUN ANNESİYİM KARAKTERLERİ

Bu etkileyici hikâyede merkezde Ayşe (Funda Eryiğit) bulunuyor. Yıllarını cezaevinde geçiren Ayşe, kocasını öldürmekle suçlanmış ancak gerçeği kimseye kanıtlayamamıştır. Özgürlüğüne kavuştuğunda tek hedefi, elinden alınan kızını bulmaktır. Ancak kızı Zeynep, yıllar önce Kemal (Caner Cindoruk) tarafından evlat edinilmiş ve Ayşe'nin kim olduğunu bilmemektedir.

Ayşe, kızına yaklaşabilmek için kimliğini gizleyip onun bakıcısı olarak işe girer. Fakat bu yeniden kavuşma umudu, onu geçmişiyle yüzleşmeye zorlar. En büyük engel ise oğlunun ölümünden hâlâ onu sorumlu tutan güçlü ve gururlu kayınvalidesi Suna (Zerrin Tekindor) olur. Suna'nın intikam arzusu ile Ayşe'nin anne yüreği arasındaki bu büyük savaş, dizinin merkezindeki gerilimi oluşturur.

BEN ONUN ANNESİYİM CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI?

Ben Onun Annesiyim dizisi bölümlerini NOW TV platformlarından izleyebilirsiniz.

Ayşe'nin kurduğu dünya, Pınar'ın dönüşüyle yerle bir olur. Kızı Zeynep, yıllar sonra başkasına yeniden "anne" derken, Ayşe sessizce kendi kalbinden kopar. Kemal, Suna'nın gizli planlarının hedefi olurken, herkesin kaderi bir kez daha aynı sofrada kesişir. Gerçekler henüz açığa çıkmamıştır ama hiçbir şey artık eskisi gibi kalmayacaktır.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kemal, geçmişteki bir davayla yeniden yüzleşirken Ayşe için tehlike çanları çalmaya başlar. Zeynep'in annesi Pınar'ın İstanbul'a dönüşü hem Kemal'in hem Ayşe'nin hayatını altüst edecektir. Ayşe, kızına yaklaşmak için kurduğu dengeyi korumaya çalışırken Suna, Kemal'in Saydamel ailesine dair araştırmasından haberdar olur. Herkes birbirine yaklaşırken, gerçekler de birer birer açığa çıkmaya başlar.