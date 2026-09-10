Tokenlaştırılmış hisselerde rekabet hızlanıyor: Likidite ve işlem derinliği öne çıkıyor

Kripto para piyasaları ile geleneksel finans arasındaki sınırlar giderek daralırken, tokenlaştırılmış hisse senetlerine yönelik ilgi de büyümeye devam ediyor. Son piyasa araştırmaları, tokenlaştırılmış varlıklarda rekabetin artık yalnızca ürün sayısı üzerinden değil; likidite, fiyat farkı ve emir defteri derinliği üzerinden şekillendiğini gösteriyor.

DeFiLlama tarafından yayımlanan araştırmaya göre tokenlaştırılmış hisse piyasasının aktif piyasa değeri 2026 yılında yüzde 140’tan fazla artarak 814 milyon dolardan yaklaşık 2 milyar dolara ulaştı. Araştırmada incelenen platformlar arasında Bitget’in 0,83 baz puanlık medyan alış-satış farkıyla dikkat çektiği ve emir defteri derinliği açısından güçlü sonuçlar verdiği belirtildi.

Tokenlaştırılmış hisselerde likidite yarışı

Tokenlaştırılmış hisselerin yaygınlaşmasıyla yatırımcıların yalnızca hangi şirket hisselerine erişebildiği değil, işlemlerin hangi piyasa koşullarında gerçekleştiği de daha önemli hale geliyor.

CryptoRank tarafından gerçekleştirilen analizde Nvidia, Microsoft, Meta ve Tesla gibi ABD şirketlerine bağlı tokenlaştırılmış ürünler karşılaştırıldı. Araştırmada Bitget’in rToken ürünlerinin farklı işlem büyüklüklerinde güçlü emir defteri derinliği ve düşük fiyat etkisi gösterdiği belirtildi.

TokenInsight tarafından yapılan başka bir değerlendirmede ise Bitget, incelenen beş büyük platform arasında 235 hisse piyasası ürünüyle ürün kapsamı açısından ikinci sırada yer aldı.

“Sadece kaç ürün sunduğunuz yeterli değil”

Bitget CEO’su Gracy Chen, tokenlaştırılmış piyasalardaki gelişmeleri değerlendirirken yatırımcıların yalnızca ürün çeşitliliğine değil, işlem kalitesine de odaklandığını söyledi.

Chen, tokenlaştırılmış varlıklarda likidite ve verimli işlem koşullarının giderek daha önemli hale geldiğini belirterek, piyasanın büyümesiyle birlikte kullanıcıların platform tercihinde bu kriterlerin daha belirleyici olabileceğini ifade etti.

ABD piyasaları kapalıyken de işlem aktivitesi sürdü

Bitget’in açıkladığı verilere göre rToken ürünlerinde ağustos ayında dikkat çekici bir işlem hareketliliği yaşandı.

26 Ağustos’ta Nvidia’ya bağlı rNVDA ürününün günlük işlem hacmi 38,5 milyon dolara ulaşırken, 4 bin 200’den fazla kullanıcı toplam 112 bin 800 işlem gerçekleştirdi.

Şirketin verilerine göre işlem hacminin yüzde 36’sı ABD piyasalarının normal işlem saatleri dışında gerçekleşti. Bu tablo, tokenlaştırılmış hisse ürünlerinin geleneksel piyasa saatlerinin dışında da işlem görmesine yönelik talebin arttığına işaret ediyor.

Çoklu varlık altyapıları genişliyor

Kripto platformları da değişen yatırımcı davranışına göre altyapılarını genişletmeye çalışıyor.

Bitget, ağustos ayında profesyonel piyasa katılımcılarına yönelik likidite çözümlerini geliştirdiğini ve tokenlaştırılmış hisse senetleri ile farklı geleneksel finans ürünlerini aynı altyapıya dahil etmeye yönelik çalışmalar yürüttüğünü açıkladı.

Bu gelişmeler, kripto şirketlerinin yalnızca dijital varlık alım satımı sunan platformlardan çıkarak hisse senetleri, emtialar ve diğer tokenlaştırılmış finansal ürünlerin de bulunduğu daha geniş yapılara dönüşmeye başladığını gösteriyor.

Finansal eğitim tarafında UNICEF iş birliği

Bitget’in son dönemdeki çalışmalarından biri de UNICEF ile yürütülen finansal okuryazarlık programı oldu.

UNICEF’in Game Changers Coalition müfredatı kapsamında hazırlanan çevrim içi eğitim modülünde bütçeleme, kredi, borçlanma, faiz oranları ve blockchain teknolojisinin temel kavramları ele alınıyor.

Program kapsamında kısa video dersler, görsel içerikler ve testler bulunurken, eğitim UNICEF’in Agora platformu üzerinden ücretsiz olarak sunuluyor.

Bitget CEO’su Gracy Chen de eğitim içeriğinde blockchain teknolojisinin temel kavramları ve finansal sistem içerisindeki rolüne ilişkin bilgiler paylaşıyor.

Rezerv oranı yüzde 122 olarak açıklandı

Bitget, ağustos ayında 45’inci Rezerv Kanıtı, yani Proof of Reserves raporunu da yayımladı.

Şirket, raporda toplam rezerv oranının yüzde 122 seviyesinde gerçekleştiğini açıkladı. Rezerv kanıtı uygulamaları, merkezi kripto platformlarının belirli varlıklara ilişkin rezervlerinin doğrulanabilmesine yönelik şeffaflık araçlarından biri olarak kullanılıyor.

Tokenlaştırılmış hisse piyasasının büyümesi, artan likidite rekabeti ve geleneksel finans ürünlerinin blokzincir altyapısına taşınması, kripto sektöründeki rekabet alanının giderek genişlediğine işaret ediyor.

Önümüzdeki dönemde platformların yalnızca kaç farklı varlık sunduğu değil; likidite, işlem kalitesi, şeffaflık ve altyapı kapasitesi de kullanıcıların ve kurumsal piyasa katılımcılarının değerlendirdiği temel kriterler arasında yer alabilir.

Bu içerikte yer alan değerlendirmeler genel bilgilendirme amacı taşımakta olup yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Dijital ve tokenlaştırılmış varlıklar fiyat oynaklığı, likidite ve karşı taraf kaynaklı riskler içerebilir.